Cortina Dobbiaco Run: Njeri e Haselrieder "locomotive umane" all'ombra delle Dolomiti

“La venticinquesima edizione di Cortina Dobbiaco Run è per me un traguardo molto importante. Sono stato atleta per venticinque anni: ho iniziato a dodici anni e ho concluso la mia carriera a trentasette, con una maratona che mi ha regalato l’emozione più forte di tutta la mia vita sportiva. Un quarto di secolo da atleta ma anche venticinque anni della nostra vita. Per questo sono felicissimo: concludere venticinque anni da atleta e altrettanti da organizzatore è un traguardo straordinario. Ho scoperto il percorso della Cortina Dobbiaco nel 1988, quando ero ancora un corridore di alto livello. Avevo vinto la maratona di New York da circa due anni e mezzo e stavo preparando quella di Boston. Avevo in programma un lungo da trenta chilometri e chiesi dove potessi correre. Mi dissero: prova il tracciato della vecchia ferrovia tra Dobbiaco e Cortina. Ne restai affascinato, mi sembrava di essere calamitato dal paesaggio. Le Tre Cime di Lavaredo, il Cristallo, la Croda Rossa: uno spettacolo incredibile. Al ritorno, costeggiando la statale che segue lo stesso tracciato, dissi a me stesso: un giorno voglio far correre tanta gente qui, perché le emozioni che ho provato su questo percorso non le ho mai trovate altrove. Oggi i numeri parlano chiaro: con 2853 iscritti abbiamo raggiunto quest’anno un risultato significativo. Ho deciso di chiudere le iscrizioni proprio per preservare questo percorso. E quest’anno, finalmente, siamo riusciti a realizzare anche un’edizione plastic free: niente bottigliette usa e getta, solo moto, bici e auto elettriche. Dobbiamo rispettare questo ambiente e lasciarlo alle nuove generazioni così come lo abbiamo trovato noi. Partiamo da Corso Italia, nel cuore di Cortina d’Ampezzo, città che tra pochi mesi ospiterà nuovamente le Olimpiadi dopo settant’anni. E arriviamo a Dobbiaco, un vero gioiello della Val Pusteria, incorniciato dalle montagne più belle del mondo, patrimonio dell’UNESCO”.