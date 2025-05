William Boffelli firma il nuovo FKT Chamonix-Monte Bianco

Partendo dalla chiesa parrocchiale di San Bernardo a Chamonix (quella che fa da sfondo alla spettacolare partenza dell'UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc di fine agosto) e facendovi ritorno meno di cinque ore più tardi torna, il bergamasco Boffelli (originario di Roncobello in Val Brembana ma residente a Courmayeur, sul versante italiano del Monte Bianco per lavoro-è di professione glaciologo) ha completato la missione migliorando di undici minuti e 17 secondi il precedente best time stabilito esattamente una settimana prima (sabato 24 maggio) da Benjamin Védrines, alpinista transalpino del team The North Face. Prima di lui le migliori prestazioni in ordine di tempo appartenevano a Jack Kunzle e a Kilian Jornet.