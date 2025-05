Trail del Centenario: via all'estate con il poker di proposte by Lovato

“In occasione del Trail del Centenario Foppolo-Carona 2025, evento sportivo di grande rilevanza per il nostro territorio, desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Mario Poletti e a tutto il team di Fly-Up per l’impegno, la passione e la professionalità con cui da sempre promuovono manifestazioni che valorizzano la montagna, la comunità e i suoi talenti. Un sentito ringraziamento va inoltre a Lovato Electric, che come sponsor principale ha dimostrato ancora una volta quanto la cultura dello sport rappresenti per essa non solo un valore aziendale, ma uno strumento concreto di welfare e vicinanza alle proprie persone. Lovato Electric si conferma così un esempio virtuoso di impresa che guarda oltre il profitto, riconoscendo nello sport e nella partecipazione attiva alla vita del territorio elementi centrali per la crescita individuale e collettiva. Come Assessore Regionale alla Casa e all’Housing Sociale, credo fortemente che il legame tra iniziative sportive, imprese responsabili e coesione sociale sia fondamentale per costruire comunità più forti, inclusive e solidali. Il Trail del Centenario Foppolo-Carona 2025” è il simbolo di una visione condivisa in cui pubblico e privato collaborano per il bene comune, e di questo non possiamo che essere orgogliosi”. (Paolo Franco - Assessore Regionale Lombardia Casa e Housing sociale)