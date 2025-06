Bene, bravi, bis: ancora La Recastello nel Trofeo Valli Bergamasche

La Recastello mette... le radici sul gradino più alto del podio del Trofeo Valli Bergamasche, uno degli appuntamenti più ricchi di tradizione e prestigio della corsa in montagna. Dopo il successo dello scorso anno, le divise neroverdi degli atleti di La Recastello Radici Group - guidati dal presidente Luciano Merla si aggiudicano di nuovo il "derby" con i padroni di casa di Atletica Valli Bergamasche. Tanti gli azzurri in gara a Leffe (Val Seriana) in provincia di Bergamo per la ventesima edizione del Trofeo, chiamati ai primi confronti di una stagione che vivrà il suo momento clou a fine settembre con i Campionati Mondiali di Canfranc, sui Pirenei spagnoli.