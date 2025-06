Maratona Valle Intrasca: Minoggio e Brambilla, uno scudetto per due

Domenica 1. Giugno la Maratona Valle Intrasca ha offerto il meglio del proprio repertorio migliore in occasione della sua quarantanovesima edizione: una giornata tutta sommato buona sotto il profilo atmosferico, grandissime prestazioni e tifo da stadio a motivare gli atleti nei passaggi chiave dell’itinerario: Pian Cavallone e il Pizzo Pernice. Duecentocinque le coppie iscritte alla gara principale, la Maratona vera e propria (ormai un classico della corsa in montagna a coppie) sulla distanza di 33 chilometri e 750 metri, per un dislivello positivo/negativo da 1625 metri. Massima soddisfazione in sede di bilancio per il comitato organizzatore, composto da Maratona Valle Intrasca ASD e CAI Verbano, ora già concentrati sulla cinquantesima edizione, in programma domenica 7 giugno 2026, per la quale gli organizzatori stessi promettono di celebrare con… gli effetti speciali.