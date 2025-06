Colombina Trail Running: Magnini e Bianchi, pronostico rispettato!

Vederci doppio restando ben sobri! Corsa sui sentieri con splendida vista sul Lago d'Iseo (che occupa per intero la parte iniziale della Val Camonica) dall'altopiano di Bossico e - a maggior ragione - dal soprastante e panoramico Monte Colombina.Quasi duecentocinquanta atleti al traguardo (equamente ripartiti) delle due distanze in locandina, sfida di alto livello per il podio di entrambe e nuovo record per la prova-clou dell'undicesima edizione di Colombina Trail Running, andata in scena sabato 31 maggio con il favore di una bella giornata dal sapore quasi estivo al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia. Noblesse oblige, da pronostico più o meno blindato è stato il polivalente azzurro Davide Magnini (Team New Balance) a fare il vuoto nella prova di cartello, prevalendo sul keniano Benjamin Serem, mentre in gara donne Beatrice Bianchi ha battuto la forte compagna di squadra Giulia Lamberti. Uno-due in verde insomma per le portacolori di La Recastello Radici Group. Magnini e Bianchi si laureano a Bossico nuovi campioni nazionali CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) di trail sulla media distanza. Una bella iniezione di fiducia (in vista dei prossimi appuntamenti dei rispettivi calendari agonistici) per il campione di Vermiglio (in provincia di Trento) e per la sempre più emergente Bianchi, che ha letteralmente corso in casa, essendo originaria di Solto Collina, una manciata di chilometri a sud di Bossico. Il bergamasco Sergio Bonaldi e la bresciana Monica Vagni si sono invece imposti nella (ancora più) corribile prova d'ingresso.