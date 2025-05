Vertical Courmayeur Mont Blanc: doppia cifra per il doppio chilometro verticale della VdA

Il VK2 non è una gara per tutti. Con oltre undici chilometri di sviluppo, quasi 2200 metri di dislivello positivo e “linea” del traguardo a 3560 metri, questa corsa è considerata la più alta d’Europa. Si parte da Dolonne (località del comune di Courmayeur) per poi salire (sarebbe quasi meglio dire “arrampicare”) senza tregua fino alla maestosa Punta Helbronner, attraversando ambienti dal carattere via via più alpino e severo. Il tratto più impegnativo inizia dal Pavillon (stazione intermedia della Skyway a quasi 2200 metri di quota e punto d'arrivo del VK1), dove la “cifra” tecnica del terreno impone agli atleti l’uso obbligatorio del casco da alpinismo. Da lì in poi, la pendenza aumenta decisamente e ogni passo diventa un esercizio di concentrazione, equilibrio e resistenza.