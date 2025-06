Nations League, la Spagna rischia ma va in finale: battuta 5-4 la Francia

La Nations League vive la più incredibile semifinale della sua giovane storia: la Spagna batte 5-4 la Francia rischiando di farsi recuperare dal vantaggio di 5-1 e accede all'atto conclusivo, dove raggiunge il Portogallo. E la cosa incredibile è che la partita sembra chiusa con largo anticipo, perché tra il 22' e il 25' si concretizzano i primi due gol. In entrambi i casi, il protagonista è Oyarzabal, che serve prima Nico Williams (conclusione sotto la traversa) poi Merino (uno due chiuso con freddezza) per i rispettivi gol. Prima dell'intervallo ci sarebbe pure il 3-0, ma la gioia di Huijsen viene annullata per fuorigioco. E così, all'intervallo, la partita è già indirizzata, con i transalpini che hanno l'unico rimpianto al 12' con la traversa di Theo Hernandez.



A chiuderla, almeno apparentemente, ci pensano i fenomeni del Barcellona: al 54', Yamal si procura su Rabiot il calcio di rigore del 3-0. Passa un solo minuto ed è Pedri, con Nico Williams assistman, a calare il poker. Il 4-0, tuttavia, dura pochi minuti, visto che poi il rigore ce l'ha la Francia con Mbappé. Il quinto gol porta ancora la firma di Yamal, che al 67' fa doppietta dopo aver resistito a Lenglet e con una puntata che sorprende Maignan. La partita sembra in archivio, ma la Roja si addormenta e subisce tre gol in quindici minuti: prima Cherki, al debutto e a segno al volo di sinistro al 79', poi l'autorete di Vivian propiziata da Barcola (84'), infine Kolo Muani (di testa al 94') rimettono tutto in discussione. Al fischio finale, tira un sospiro di sollievo la Spagna: in finale se la vedrà con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che giocherà uno scontro generazionale con Lamine Yamal che sa tanto di passaggio di consegne. Per entrambe sarebbe il secondo trionfo in Nations League: i lusitani hanno vinto la prima edizione nel 2018/2019, i campioni d'Europa in carica si sono invece imposti nel 2022/2023. Alla Francia resta invece solo la consolazione della sfida alla Germania per il podio.