Pasturo-Brioschi VK2: Ugazio e Brambilla lasciano senza fiato i rivali

Ugazio ha raggiunto il Rifugio Brioschi (appollaiato pochi metri sotto la vetta del Grignone) un'ora, 10 minuti e 58 secondi dopo il segnale di partenza. Vittoria e record con un vantaggio di un minuto e 28 secondi di vantaggio nei confronti di Luca Del Pero, reduce da un buon quarto posto solo sei giorni prima sulla distanza marathon della Zegama-Aizkorri, quarta tappa della regular season di Golden Trail Wordl Series. Terzo gradino del podio per un brillante Damiano Pedretti di US Malonno con il tempo di un'ora e 17 minuti esatti Completano la top five Filippo Curtoni di Team Valtellina ASD e Alex Rigo (SCARPA/Karpos). Con la vittoria nel doppio chilometro lecchese Ugazio torna alla vittoria dopo il secondo posto di due settimane prima nel Monte Zerbion Vertical di VK Open Championship by ISF e il quarto nella Domobianca Vertical Race di sette giorni prima sopra Domodossola. E chissà che - con l'arrivo dell'estate - il polivalente Marcello non stia pensando a una delle imprese multitasking alle quali ci ha... abituato negli ultimi anni, sulle rotte più suggestive ed estreme tra mare e montagna. Restiamo in ascolto!