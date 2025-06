Serie A e Coppa Italia, le date: dal 24 agosto al 24 maggio, quattro soste, due turni infrasettimanali

In attesa di definire il calendario della prossima Serie A, che verrà delineato nel dettaglio il 6 giugno, sono state annunciate ufficialmente le date del campionato e della Coppa Italia 2025/2026. Per quanto riguarda la Serie A, si parte il 24 agosto 2025, i turni infrasettimanali poi saranno mercoledì 29 ottobre 2025 e martedì 6 gennaio 2026. Quattro le soste previste per gli impegni della Nazionale: 07/09/2025, 12/10/2025, 16/11/2025 e 29/03/2026. L'ultima giornata si disputerà il 24/05/2026.