Serie A, le designazioni: Napoli-Juve a La Penna, per Inter-Como c'è Di Bello

Sono stati pubblicati gli arbitri della 14a giornata di Serie A. Ad arbitrare il big match tra Napoli e Juventus sarà Federico La Penna. Col fischietto romano gli azzurri vantano 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta mentre i bianconeri cinque vittorie, due pari e una sconfitta. Di seguito tutte le designazioni.