Calcio
Serie A
14.a giornata

Serie A, le designazioni: Napoli-Juve a La Penna, per Inter-Como c'è Di Bello

Tutte le designazioni della 14.a giornata di Serie A: i precedenti di La Penna con Napoli e Juventus

di Martino Cozzi
05 Dic 2025 - 13:01

Sono stati pubblicati gli arbitri della 14a giornata di Serie A. Ad arbitrare il big match tra Napoli Juventus sarà Federico La Penna. Col fischietto romano gli azzurri vantano 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta mentre i bianconeri cinque vittorie, due pari e una sconfitta. Di seguito tutte le designazioni.

Sassuolo-Fiorentina, sabato 06/12 H. 15.00

  • Pairetto
  • Bindoni-Scarpa
  • IV: Ferrieri Caputi
  • Var: Marini
  • Avar: Fourneau

Inter-Como, sabato 06/12 H. 18.00

  • Di Bello
  • Imperiale-Bianchini
  • IV: Piccinini
  • Var: Gariglio
  • Avar: Guida

H. Verona-Atalanta, sabato 06/12 H. 20.45

  • Mariani
  • Rossi L.-Biffi
  • IV: Collu
  • Var: Aureliano
  • Avar: Ghersini

Cremonese- Lecce, domenica 07/12 H. 12.30

  • Mucera
  • Costanzo-Passeri
  • IV: Massa
  • Var: Prontera
  • Avar: Marini

Cagliari-Roma, domenica 07/12 H. 15.00

  • Zufferli
  • Tegoni-Fontemurato
  • IV: Di Marco
  • Var: Guida
  • Avar: Pezzuto

Lazio-Bologna, domenica 07/12 H. 18.00

  • Fabbri
  • Preti-Politi
  • IV: Sacchi J.l.
  • Var: Mazzoleni
  • Avar: Nasca

Napoli-Juventus, domenica 07/12 H. 20.45

  • La Penna
  • Peretti-Colarossi
  • IV: Crezzini
  • Var: Abisso
  • Avar: Aureliano

Pisa-Parma, lunedì 08/12 H. 15.00

  • Doveri
  • Mondin-Luciani
  • IV: Perri
  • Var: Camplone
  • Avar: Pezzuto

Udinese-Genoa, lunedì 08/12 H. 18.00

  • Maresca
  • Rossi C.-Ceolin
  • IV: Galipò
  • Var: Maggioni
  • Avar: Marinelli

Torino-Milan, lunedì 08/12 H. 20.45

  • Chiffi
  • Baccini-Bercigli
  • IV: Tremolada
  • Var: Ghersini
  • Avar: Abisso

