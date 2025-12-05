Serie A, le designazioni: Napoli-Juve a La Penna, per Inter-Como c'è Di Bello

Napoli, il regalo speciale di Di Lorenzo ai compagni del quarto scudetto
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Tutte le designazioni della 14.a giornata di Serie A: i precedenti di La Penna con Napoli e Juventusdi Martino Cozzi
Sono stati pubblicati gli arbitri della 14a giornata di Serie A. Ad arbitrare il big match tra Napoli e Juventus sarà Federico La Penna. Col fischietto romano gli azzurri vantano 12 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta mentre i bianconeri cinque vittorie, due pari e una sconfitta. Di seguito tutte le designazioni.
Sassuolo-Fiorentina, sabato 06/12 H. 15.00
Inter-Como, sabato 06/12 H. 18.00
H. Verona-Atalanta, sabato 06/12 H. 20.45
Cremonese- Lecce, domenica 07/12 H. 12.30
Cagliari-Roma, domenica 07/12 H. 15.00
Lazio-Bologna, domenica 07/12 H. 18.00
Napoli-Juventus, domenica 07/12 H. 20.45
Pisa-Parma, lunedì 08/12 H. 15.00
Udinese-Genoa, lunedì 08/12 H. 18.00
Torino-Milan, lunedì 08/12 H. 20.45
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa