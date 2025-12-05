Hyundai Tucson: la prova della versione ibrida da 239 CV

Ibrido più potente

Il 1.6 turbo benzina sale da 160 a 180 CV, mentre il motore elettrico passa da 65 a 82 CV. Il risultato è una potenza di sistema che tocca quota 239 CV, con un incremento netto rispetto ai 215 precedenti. Sulla scheda tecnica il miglioramento è evidente: lo 0-100 km/h viene limato di mezzo secondo e ora si attesta sugli 8 secondi. Non sono numeri da sportiva, ma per un SUV di questo peso e dimensioni non sono affatto secondari.

Guida fluida

Alla guida, la Tucson conferma la sua doppia identità: comfort quando serve, solidità quando il ritmo cresce. In modalità Eco il powertrain è gestito in modo fluido, con passaggi tra elettrico e termico quasi impercettibili grazie a una trasmissione automatica ben accordata. La sensazione è quella di un’auto che “lavora” per conto suo senza disturbare chi guida. Detto questo, nella guida quotidiana il salto prestazionale non è così clamoroso da stravolgere l’esperienza rispetto al modello precedente.

Prezzo

Resta invece molto buono l’isolamento acustico perché il lavoro su aerodinamica e insonorizzazione continua a pagare, con un abitacolo ben protetto dai rumori esterni anche in autostrada. Il prezzo? La full hybrid parte da 37.500 euro e arriva a 44.600 euro nelle versioni più accessoriate.