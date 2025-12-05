Rivincita italiana sul Cerro Torre: un’impresa storica lungo il Filo Sureste

Nel pomeriggio del 29 novembre 2025, alle ore 16:45, dopo giorni di scalata tra placche levigate e goulotte gelate, la cordata italiana composta da Francesco Ratti (45 anni), Alessandro Beltrami (34 anni) e Manuel Chasseur (33 anni) ha raggiunto la vetta del Cerro Torre, una delle montagne più difficili al mondo, lungo la celebre linea del Filo Sureste, nota in passato come via del Compressore.