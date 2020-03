Come l'Inghilterra sottovaluta il coronavirus: in migliaia alle mezze maratone di Bristol e Liverpool

Correre o non correre? Detto che da noi, da soli, è possibile (il Decreto del Presidente del Consiglio lo consente, la domanda più che altro è se ora come ora in queste circostanze sia veramente necessario farlo...) ma ricordato che tutte le manifestazioni competitive sono ovviamente sospese, in Inghilterra invece procedono ancora in ordine sparso e, permettetecelo, irresponsabile. Così capita che la London Marathon del prossimo aprile (una delle sei maratone più importanti al mondo) venga sospesa e posticipa in autunno mentre la mezza di Bristol e quella di Liverpool si corrano regolarmente.