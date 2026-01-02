Logo SportMediaset

Tennis, United Cup: Grecia piega Giappone con vittorie Sakkari e Tsitsipas

02 Gen 2026 - 19:29

Dopo la vittoria contro-pronostico dell'Argentina sulla Spagna, la Grecia si è già assicurata la vittoria sul Giappone nella prima giornta di United Cup. Dopo il successo di Maria Sakkari (n.52 WTA) su Naomi Osaka (n.16), Stefanos Tsitsipas (n.36 ATP) ha infatti completato l'opera per gli ellenici battendo col punteggio di 6-3, 6-4 Shintaro Mochizuki (n.99). Con un eloquente 6-4, 6-2, Maria Sakkari (n.52 WTA) aveva poco prima dominato la sfida contro Naomi Osaka (n.16), portando la Grecia momentaneamente sull'1-0. Tra poco, a risultato già deciso, Grecia e Giappone torneranno in campo per il doppio misto. 

