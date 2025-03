Chianti Ultra Trail by UTMB: parata di stelle sulle colline toscane

Il mondo del trailrunning si prepara a vivere un momento eccezionale con Chianti Ultra Traiul by UTMB. Nel quarto fine settimana di marzo (da venerdì 21 a domenica 23) La Toscana sarà il palcoscenico di una sfida che tutti gli appassionati attendono con impazienza: tra campioni alla ricerca di conferma o di riscatto, storie di rinascita, volti vecchi e nuovi dell’ultra trail e del trail running, ma anche personaggi del mondo dello sport che si mettono in gioco per la prima volta tra le discese e le salite del Chianti. Saranno tanti gli atleti pronti a darsi battaglie sulle cinque le distanze in programma: Ultra Trail Chianti Castles (UTCC) da 120 km (5200m D+) e Chianti Ultra Trail (CUT) da 73 km (3000m D+), entrambe valide per la qualificazione alla gara CCC 2024 delle finali delle World Series UTMB, Chianti Marathon Trail (CMT) da 46 km (1700m D+), Chianti Half Trail (CHT) da 20 km (800m D+) e Chianti Wine Run (CWR) da 10 km (400m D+), tra le distese di vigneti e il bosco di Monte San Michele, il punto più alto del tracciato, attraverso i borghi e i castelli. Quasi tutto il percorso si sviluppa su strade sentieristiche non asfaltate, alcune delle quali private, offrendo così ai partecipanti la possibilità di godere di scorci esclusivi sulle colline a perdita d’occhio, su paesaggi di poco mutati rispetto agli sfondi dei capolavori del Rinascimento. E se lo scorso anno l’appuntamento nel Chianti aveva dato spettacolo, quest’anno la 100M sarà LA GARA: una sessantina gli atleti élite al via e in palio il Golden Tickets per la Western State Endurance Run, la più celebre 100 miglia e la più antica degli Stati Uniti, che ha fatto gola alle leggende di questo sport, pronte a dare vita ad una sfida che si preannuncia epica.