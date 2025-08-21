Chi è Andy Diouf: fratello d'arte, fisico bestiale e un sinistro che dal limite non perdona

Al terzo tentativo, la famiglia Diouf – di origine senegalese - ha dato la svolta definitiva alla sua storia. I due fratelli maggiori hanno già alle spalle una buona carriera, ma niente a che fare con il balzo che Andy Alune (nato a Neuilly-sur-Seine nell’Ile de France, non lontano da Parigi) sta per fare nel grande calcio. Jules Diouf, il primogenito (33 anni) sbarca il lunario facendo il difensore nel Dudelange, in Lussemburgo. Waly Diouf, il secondogenito (28 anni) è pure lui un difensore ma del Digione, terza divisione francese. Ovvio che il piccolo Andy non potesse appassionarsi a sport come la scherma o le bocce. Da bambino ha iniziato a giocare in una piccola società, l’AF Garenne-Colombes. A 9 anni era già nelle giovanili del Paris Saint Germain, a 12 si è trasferito in un altro club della zona parigina, il FC Boulogne-Billacourt. Nel 2018 è arrivato alla soglia del calcio vero, entrando nel settore giovanile del Rennes.