Pescara, rinnovo pesante: Dagasso prolunga fino al 2029

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale di Matteo Dagasso fino al 30 giugno 2029". Così inizia il comunicato del club biancazzurro in merito al rinnovo di contratto del giovane centrocampista, ormai punto fisso degli abruzzesi. "Centrocampista nato e cresciuto nel nostro settore giovanile, Dagasso rappresenta un punto di riferimento per il presente e il futuro biancazzurro, confermando la centralità del progetto sui giovani talenti formati in casa - prosegue -. Un altro importante tassello dopo il rinnovo di Davide Merola, in attesa della possibile convocazione in Nazionale Under 21".
