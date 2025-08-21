Tragedia sul Pik Pobeda: Luca Sinigaglia muore durante l'intervento di salvataggio dell'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Nella discesa l'alpinista meneghino è stato travolto da una tempesta di neve 6.900 metri patendo un edema cerebrale da alta quota, aggravato da ipotermia e congelamento. Ciò è stato fatale per Sinigaglia il cui corpo si troverebbe in una grotta in attesa di essere recuperato. L’Ambasciata d’Italia ad Astana, insieme al Console Onorario a Bishkek, starebbe seguendo da vicino la vicenda mantenendosi in contatto con le autorità locali e i famigliari, tuttavia le condizioni meteorologiche renderebbero difficile anche le operazioni di soccorso per Nagovitsyna. Il ministero della Difesa kirghiso ha evacuato 62 tra alpinisti, turisti e soccorritori dal Pobeda e dal vicino Khan Tengri.