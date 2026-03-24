Chianti Ultra Trail by UTMB: Dauwalter, Puppi e Maestri stelle di prima grandezza sulle colline toscane

Il comasco chiude la gara in 3:09:39 davanti a Daniel Pattis. Al femminile vince la norvegese Robsahm, terza Margherita Vitali. Tutti italiani i podi della 20K con Alberto Vender e Samuel Demetz a chiudere il maschile, mentre Arianna Del Pino e Axelle Vicari conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto. È stato il gran finale di un weekend straordinario, con quasi cinquemila atleti da tutto il mondo in gara sulle colline del Chianti. Dopo le grandi sfide delle lunghe distanze, le colline del Chianti sono tornate a vibrare con le gare più veloci, tecniche e spettacolari, tra ritmi serrati e duelli fino all’ultimo chilometro. Ad incorniciare l’evento, che ha visto in gara quasi cinquemila atleti provenienti da tutto il mondo, sono state la Chianti Half Trail e la Chianti Marathon Trail.