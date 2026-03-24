Chianti Ultra Trail by UTMB: Dauwalter, Puppi e Maestri stelle di prima grandezza sulle colline toscane

© Chianti Ultra Trail by UTMB Press Office
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Cinquemila atleti per una indimenticabile edizione dell'evento che celebra uno dei paesaggi italiani più ricchi di storia e suggestionedi Stefano Gatti
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Prima tappa italiana del calendario di UTMB World Series sulle colline toscane nel fine settimana che ha segnato il "passaggio di consegne" tra inverno e primavera. Ancora una volta Chianti Ultra Trail by UTMB ha tenuto fede alle aspettative della vigilia: cinque gare in totale - dalla 10km inclusiva che ha dato il via alle danze nella serata di venerdì 20 marzo - alla Chianti Castles Ultra da 120 chilometri, solo per citare la gara più corta e quella più lunga di una locandina che ha occupato per intero le giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo. Cuore pulsante dell'evento il suggestivo borgo di Radda in Chianti (provincia di Siena), per un weekend capitale mondiale del trailrunning.
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A nobilitare l'evento la presenza di un parterre di atleti di livello stellare. Tre nomi su tutti: Courtney Dauwalter, Cesare Maestri e Francesco Puppi, "inevitabilmente" vincitori delle gare alle quali hanno preso parte. Prima di addentrarci nel racconto di CUT by UTMB 2026 vale la pena ricordare che il circuito che altrettanto inevitabilmente ruota intorno all'Ultratrail du Mont-Blanc (UTMB, appunto) che ne rappresenta la finale, si affaccerà di nuovo nel Bel Paese all'inizio dell'estate per LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB a Cortina d'Ampezzo, nel cuore dell'estate stessa per Monte Rosa Walserwaeg by UTMB di Gressoney (in Valle d'Aosta) e infine il prossimo autunno per Puglia by UTMB che - come anche la tappa valdostana - ha fatto solo nel 2025 il suo ingresso nel calendario del circuito.
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ANCORA UN EPICO CHIANTI ULTRA TRAIL BY UTMB, DAY 1: CARDIN E DAUWALTER FIRMANO LA GARA REGINA
“The Queen” trionfa negli ultimi chilometri della 100M, tra le più combattute di sempre. Reiterer splendido secondo nella gara regina. Trionfo per il polacco Andrzej Witek e l’islandese Elisa Kristinsdottir nella 73km.
È il giorno delle lunghe distanze al Chianti Ultra Trail by UTMB ed è uno spettacolo incredibile quello andato in scena sulle colline toscane, con i migliori atleti al mondo protagonisti di gare combattutissime. Applausi a scena aperta per l’attesissima Courtney Dauwalter, una vittoria conquistata in 11:31:55, con pazienza, lucidità e determinazione. Bellissima e serrata anche la sfida maschile della 120 km, vinta dal francese Thomas Cardin (09:58:38), davanti a un indomito Andreas Reiterer, protagonista fino alla fine. Grande battaglia nella 73 km, dove Andrzej Witek ed Elisa Kristinsdottir si impongono dopo un finale tiratissimo.
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Ultra Trail Chianti Castles (120 km - 5200 metri D+): Cardin trionfa, Dauwalter regina tra le donne
La gara più attesa del weekend, 120 km per 5200 metri di dislivello positivo, ha offerto lo spettacolo che si aspettava, sin dalle prime battute. A giocarsi la vittoria al femminile sono state tre grandi protagoniste: l’americana Courtney Dauwalter, attesissima regina mondiale dell’ultra trail, la connazionale Rachel Entrekin e la norvegese Yngvild Kaspersen. Dauwalter costruisce la sua gara con intelligenza e controllo, restando sempre a distanza ravvicinata dalle avversarie, senza mai perdere contatto - quasi mai oltre i tre minuti di distacco.
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Al punto cronometrico di Villa San Michele, la situazione vede la norvegese in testa, seguita da Entrekin, con Dauwalter in terza posizione. È qui che cambia tutto. La campionessa americana aumenta progressivamente il ritmo, imponendo la propria superiorità negli ultimi chilometri: prima ricuce, poi supera le avversarie, andando a conquistare la vittoria tra gli applausi del pubblico all’arrivo di Radda in Chianti. Un successo costruito con esperienza, lucidità e una gestione perfetta della gara, che conferma ancora una volta Dauwalter come riferimento assoluto della disciplina.
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Al maschile, la corsa si accende con un quartetto di assoluto livello: i francesi Thomas Cardin e Vincent Bouillard insieme agli italiani Andreas Reiterer e Tobias Geiser, appaiati fino a metà gara in una sfida tattica e ad altissima intensità. Il momento decisivo arriva al ristoro di Gaiole in Chianti (km 74), dove Cardin e Reiterer cambiano passo e prendono margine sugli inseguitori. Nel finale è il francese a gestire e aumentare il vantaggio, andando a vincere in 09:58:38. Alle sue spalle, straordinaria la prova di Andreas Reiterer, secondo in 10:06:16, autore di una gara di grande solidità e capace di resistere anche agli attacchi di un campione del calibro di Bouillard, terzo in 10:06:52.
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Chianti Ultra Trail (75 km - 3100 metri D+): Witek resiste e vince, duello fino alla fine per il podio
Sulla distanza dei 75 km per 3100 metri di dislivello positivo, la gara è stata altrettanto intensa e combattuta. Il polacco Andrzej Witek prende il comando fin dalle prime fasi, imponendo un ritmo sostenuto e riuscendo a mantenerlo per tutta la competizione. Alle sue spalle va in scena una lunga battaglia tra il francese Guillaume Tiphene e l’outsider italiano Alessandro Affolati, con Davide Cheraz a lungo nel gruppo di testa prima di perdere terreno dopo Albola. Il finale è decisivo: nella discesa da San Michele verso Radda, Tiphene riesce a superare Affolati, conquistando il secondo posto. Sul traguardo, Witek chiude con uno straordinario 05:39:16, davanti a Tiphene (05:47:11) e Affolati (05:48:42). Quarto posto per Cheraz in 05:51:54.
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Grande spettacolo anche nella gara femminile della Chianti Ultra Trail, con il duello tra l’islandese Elisa Kristinsdottir e la svizzera Judith Wyder. Le due restano insieme fino alla sosta di Albola, dove Kristinsdottir cambia passo e prende il largo, andando a vincere in 06:22:31. Seconda Wyder in 06:31:48, terza l’olandese Hannah Derksen in 06:46:11. Prima italiana Aurora Bosia, quinta al traguardo.
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CHIANTI ULTRA TRAIL BY UTMB, DAY 2: PUPPI SI PRENDE ANCORA LA 46 KM MAESTRI E STENTA VOLANO NELLA HALF
Il comasco chiude la gara in 3:09:39 davanti a Daniel Pattis. Al femminile vince la norvegese Robsahm, terza Margherita Vitali. Tutti italiani i podi della 20K con Alberto Vender e Samuel Demetz a chiudere il maschile, mentre Arianna Del Pino e Axelle Vicari conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto. È stato il gran finale di un weekend straordinario, con quasi cinquemila atleti da tutto il mondo in gara sulle colline del Chianti. Dopo le grandi sfide delle lunghe distanze, le colline del Chianti sono tornate a vibrare con le gare più veloci, tecniche e spettacolari, tra ritmi serrati e duelli fino all’ultimo chilometro. Ad incorniciare l’evento, che ha visto in gara quasi cinquemila atleti provenienti da tutto il mondo, sono state la Chianti Half Trail e la Chianti Marathon Trail.
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Chianti Half Trail: Maestri e Stenta firmano una gara velocissima
Con 925 atleti al via è scattata la Chianti Half Trail, 20 km e quasi 1000 metri di dislivello positivo su un percorso veloce ma tutt’altro che semplice. Fin dalle prime battute il ritmo è altissimo, con continui cambi di posizione. Ad imporsi è Cesare Maestri, che chiude in 01:19:01, firmando una prestazione solida e brillante su un tracciato tecnico.
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Dietro di lui al secondo posto Alberto Vender (01:21:41) e Samuel Demetz (01:22:15). Al femminile, grande prova di Caterina Stenta, che conquista la vittoria in 01:34:58, gestendo al meglio ritmo e terreno e le dirette avversarie Arianna Del Pino (01:37:23) e Axelle Vicari (01:38:21).
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Chianti Marathon Trail: Puppi resiste e vince dopo una lunga battaglia
Oltre mille atleti (1015) partenti pronti a sfidarsi su un percorso tecnico e spettacolare al via di Chianti Marathon Trail, 46 km per 2000 metri di dislivello positivo. Protagonista assoluto è ancora una volta Francesco Puppi che - nonostante un recente infortunio - torna a imporsi tra le colline del Chianti con una prova di carattere e determinazione. La sua non è però una vittoria solitaria: per gran parte della gara è un duello serrato con Daniel Pattis, con i due atleti a rispondersi colpo su colpo lungo tutto il percorso.
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Nel finale Puppi trova l’allungo decisivo, andando a vincere in 03:09:39, mentre Pattis chiude secondo in 03:11:13 dopo una prestazione di altissimo livello.Completa il podio lo spagnolo Alex Garcia Carrillo in 03:13:48. Anche al femminile Chianti Marathon Trail ha regalato una sfida intensa. Ad imporsi è stata in questo caso la norvegese Ida Amelie Robsahm, che conquista la vittoria in 03:39:10, precedendo la spagnola María Teresa La Chica Lhoëst, seconda in 03:42:36. Ottima la prova di Margherita Vitali che conquista il terzo posto in 03.47.31.
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Un weekend che conferma il Chianti tra le capitali del trail
Il fine settimana di Radda in Chianti era iniziato già venerdì 20 marzo, con la suggestiva partenza al tramonto della Chianti Wine Run, dieci chilometri corsi nelle luci della sera che avevano aperto ufficialmente la manifestazione. Ad imporsi l’ucraina Svitlana Kobets e l’italiano Samuele Demetz, primi protagonisti di un fine settimana memorabile.
Va in archivio un’edizione di grande successo di Chianti Ultra Trail by UTMB, che ha portato nel cuore del Chianti quasi cinquemila atleti da tutto il mondo, trasformando ancora una volta questo territorio in uno dei palcoscenici più spettacolari del trailrunning internazionale. Tre giorni di sport, fatica e passione, tra vigneti, castelli e strade bianche, che confermano Radda in Chianti come uno dei luoghi simbolo di questa disciplina. Un weekend che è già storia.
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