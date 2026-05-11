Wings for Life World Run 2026 da record: raccolti 9,2 milioni di euro per la ricerca

“È stato incredibile, ho avuto i brividi per tutta la giornata” ha dichiarato Anita Gerhardter, CEO della Wings for Life Foundation. “Sono orgogliosa degli straordinari numeri raggiunti insieme: 346.527 partecipanti ci hanno aiutato a raccogliere 9,2 milioni di euro per la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Non sono solo statistiche: rappresentano persone che hanno scelto di esserci e sostenere la nostra missione. Ogni singolo euro sarà investito in progetti di ricerca promettenti e porterà speranza a tantissime persone. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: è stata una giornata straordinaria", ha dichiarato Anita Gerhardter, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Wings for Life Foundation.