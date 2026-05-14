Lecce, dubbio Veiga per Sassuolo ma c'è ottimismo

È conto alla rovescia per i tifosi del Lecce, pronti a invadere domenica sera Reggio Emilia per la gara contro il Sassuolo, sfida che potrebbe risultare decisiva nella corsa salvezza dei giallorossi. Nel giro di poche ore infatti sono stati venduti oltre 3mila tagliandi dei quattromila riservati al settore ospiti, senza considerare i tifosi che acquisteranno i tagliandi negli altri settori del Mapei Stadium. Intanto il tecnico Di Francesco continua a collaudare gli schemi anti Sassuolo: in linea di massima potrebbe essere replicato l'undici opposto alla Juve nell'ultimo turno. L'unico dubbio, al momento, riguarda solo la presenza del terzino Danilo Veiga, uscito anzitempo per un problema all'inguine. Sino ad a oggi ha svolto un lavoro differenziato, ma si registra ottimismo sulla sua presenza. È tornato a lavorare parzialmente in gruppo, invece, il centrale Gaspar, assente dal febbraio scorso per un problema al ginocchio rimediato nella gara contro l'Inter. Probabile una sua convocazione anche solo per dare manforte in corsa in caso di necessità.