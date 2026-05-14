Lecce, dubbio Veiga per Sassuolo ma c'è ottimismo

14 Mag 2026 - 14:57
© Getty Images

© Getty Images

È conto alla rovescia per i tifosi del Lecce, pronti a invadere domenica sera Reggio Emilia per la gara contro il Sassuolo, sfida che potrebbe risultare decisiva nella corsa salvezza dei giallorossi. Nel giro di poche ore infatti sono stati venduti oltre 3mila tagliandi dei quattromila riservati al settore ospiti, senza considerare i tifosi che acquisteranno i tagliandi negli altri settori del Mapei Stadium. Intanto il tecnico Di Francesco continua a collaudare gli schemi anti Sassuolo: in linea di massima potrebbe essere replicato l'undici opposto alla Juve nell'ultimo turno. L'unico dubbio, al momento, riguarda solo la presenza del terzino Danilo Veiga, uscito anzitempo per un problema all'inguine. Sino ad a oggi ha svolto un lavoro differenziato, ma si registra ottimismo sulla sua presenza. È tornato a lavorare parzialmente in gruppo, invece, il centrale Gaspar, assente dal febbraio scorso per un problema al ginocchio rimediato nella gara contro l'Inter. Probabile una sua convocazione anche solo per dare manforte in corsa in caso di necessità.

Ultimi video

00:59
La gioia di Marotta

La gioia di Marotta

00:58
L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

L'Inter si prepara alla grande festa: le tappe di avvicinamento

00:51
Caos calendari: tutte le ultimissime

Caos calendari: tutte le ultimissime

02:05
Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

Chivu come Mourinho? La risposta di Trevisani

01:15
La finale dell'arbitro

La finale dell'arbitro

00:32
Chivu, 10 in pagella

Chivu, 10 in pagella

02:14
Inter, stagione da sogno

Inter, stagione da sogno

01:50
La firma di Lautaro

La firma di Lautaro

01:45
Dybala verso l'addio

Dybala verso l'addio

01:41
Yildiz sposa la Juventus

Yildiz sposa la Juventus

01:29
Napoli, il ritorno del capitano

Napoli, il ritorno del capitano

01:44
Allegri-Ibra, è scontro

Allegri-Ibra, è scontro

00:56
Sarri contro la Lega

Sarri contro la Lega

01:47
Lazio, una finale al buio

Lazio, una finale al buio

02:30
Inter, la grande festa

Inter, la grande festa

00:59
La gioia di Marotta

La gioia di Marotta

I più visti di Calcio

Spalletti, parole e idee

Spalletti, parole e idee

Milan, settimana decisiva

Milan, settimana decisiva

SRV RULLO AGGIORNAMENTO LOTTA CHAMPIONS - POST NAPOLI 11/5 (MUSICATO) OK

Napoli, buio al Maradona: lotta Champions sempre più aperta

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

Napoli-Bologna 2-3: gli highlights

ITW TOTTI DICH

Totti:""Champions, Roma, Gasp e Ranieri in nazionale: vi dico tutto"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:54
Teheran saluta la nazionale dell'Iran: "In Usa per il sangue dei martiri. Ancora non abbiamo il visto"
16:30
Cagliari: Con il Torino Pisacane prova a recuperare Mina, Deiola e Borrelli
15:45
Serie B, gli arbitri delle gare di andata di playoff e playout
VERONA-SASSUOLO – Berardi, Pinamonti, Orban, Matic
15:39
Sassuolo: Torna titolare Berardi, Walukiewicz non recupera
15:23
Udinese, con la Cremonese per caccia a ottavo posto