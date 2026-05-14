Test drive a Varese

MG4 Urban: l'elettrica compatta che vuole scuotere il mercato

Punta sulla leggerezza, sullo spazio e su un prezzo di listino particolarmente aggressivo

di Tommaso Marcoli
14 Mag 2026 - 14:36
© Ufficio Stampa

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Nonostante il nome richiami la città, la Urban è lunga 439 cm, superando di 10 cm la MG4 standard, offrendo linee più morbide ed eleganti che favoriscono l'abitabilità interna. La vera rivoluzione risiede però sottopelle: l'architettura dedicata sfrutta la tecnologia Cell-to-Body (CTB), dove la batteria diventa parte integrante del telaio aumentandone la rigidità strutturale.

MG4 Urban: la nuova compatta elettrica

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Leggera e vivace
L'integrazione della batteria nella struttura ha permesso un risparmio di peso notevole. La Urban ferma l'ago della bilancia a circa 1.450 kg, ovvero 300 kg in meno rispetto alla MG4 con accumulatore da 77 kWh. L'abitacolo si presenta come un ambiente tecnologico e curato, dove spicca lo schermo centrale da 12,8 pollici con supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, affiancato da una strumentazione digitale da 7 pollici. L'autonomia omologata è di 416 km; la potenza del motore di 160 CV.
Efficiente
Su strada, la MG4 Urban si distingue per un assetto morbido e confortevole che trasmette solidità anche nei tratti autostradali. Sebbene la potenza di ricarica non sia da primato (fino a 87 kW in DC), l'efficienza registrata nei primi test è positiva, con un consumo di circa 16 kWh/100 km. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 25.490 euro per la versione d'accesso. La meglio equipaggiata (con batteria da 54 kWh) costa 30.990 euro.

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