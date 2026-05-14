Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner batte Rublev in due set e vola in semifinale

"Sono contento, un torneo molto speciale e che vuol dire tanto. Domani c'è un'altra partita molto tosta e fisica, cerco di recuperare al meglio ed essere pronto". Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro Adrey Rublev e la qualificazione alle semifinali degli Internazionali d'Italia, a Roma. "Per oggi sono contento, mi godo questa giornata e cerco di essere al massimo mentalmente e fisicamente perché sto dando tanto. Ora cerco di recuperare perché sto sentendo un po' di fatica che ho giocato tanto negli ultimi mesi. Fin qui ho giocato 4 partite molto diverse a Roma, Rublev lo conoscevo di più e mi sono preparato bene. Ho vinto anche grazie a voi. Giocare di sera la semifinale sarà più tosto fisicamente, se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l'obiettivo principale della mia stagione".