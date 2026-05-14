Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner batte Rublev in due set e vola in semifinale
Il numero uno al mondo supera il russo: 6-4/6-2 in poco più di un'ora e mezza
Non c'è nulla che possa fermare la corsa di Jannik Sinner, che consolida ulteriormente il suo cammino negli Internazionali d'Italia e centra le semifinali, raggiungendo Luciano Darderi. L'altoatesino regola infatti Andrey Rublev (12) in due set, in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale: è vittoria per 6-2, 6-4 in 1h31'. Ora Jannik attende il suo sfidante: arriverà dalla sfida tra Landaluce e Medvedev (7).
LA PARTITA
Basta poco più di un'ora e mezza a Jannik Sinner per confermarsi nelle semifinali degli Internazionali d'Italia ed entrare nella storia del tennis. L'azzurro, infatti, completa la striscia vincente più lunga nella storia dei Masters 1000: 32 match vinti consecutivamente, con la prospettiva di arrivare a 34 qualora vincesse il torneo. La quinta semifinale nei Masters 1000, in un'annata trionfale che l'ha riportato in vetta al ranking mondiale, arriva travolgendo Andrey Rublev (12): è vittoria per 6-2, 6-4. Il russo non riesce a mettersi mai in vantaggio nel primo set, che vede Jannik volare sul 3-1 e rispondere ai tentativi di contro-break del rivale. Rublev batte un colpo e accorcia lo svantaggio, ma poi cede nei tre game successivi: è vittoria per 6-2 in 38'. Più combattuto il secondo set, che vede il protetto di Marat Safin abbozzare una reazione sia nel ritmo che nell'impeto sul campo. Sinner vola sì sul 4-1, ma in seguito ha un momento d'appannamento: Rublev si riporta a un game di distanza e sogna il pari. Sinner è però bravo a rispondere e scongiurare questo scenario, per poi sfruttare perfettamente il suo turno di battuta per chiudere i giochi. Con due ace e un game dominato al servizio, l'altoatesino chiude i giochi in 1h31' di gioco: 6-2, 6-4 il punteggio. Sinner vola così in semifinale, raggiungendo Luciano Darderi. L'Italia del tennis porta due italiani al penultimo atto degli Internazionali d'Italia per il secondo anno consecutivo, e sogna una finale tutta tricolore.
SINNER: "DEVO RECUPERARE, SE LA SEMIFINALE VA MALE FA NULLA, AVREI PIU' TEMPO PER PARIGI"
"Sono contento, un torneo molto speciale e che vuol dire tanto. Domani c'è un'altra partita molto tosta e fisica, cerco di recuperare al meglio ed essere pronto". Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro Adrey Rublev e la qualificazione alle semifinali degli Internazionali d'Italia, a Roma. "Per oggi sono contento, mi godo questa giornata e cerco di essere al massimo mentalmente e fisicamente perché sto dando tanto. Ora cerco di recuperare perché sto sentendo un po' di fatica che ho giocato tanto negli ultimi mesi. Fin qui ho giocato 4 partite molto diverse a Roma, Rublev lo conoscevo di più e mi sono preparato bene. Ho vinto anche grazie a voi. Giocare di sera la semifinale sarà più tosto fisicamente, se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l'obiettivo principale della mia stagione".
"Record nei Masters 1000? Sono contento, ma in ogni torneo io cerco di andare il più lontano possibile e giocare giorno per giorno - ha proseguito Sinner -. Oggi le condizioni non erano semplici, ho iniziato bene mentre lui sbagliava. Poi le cose si sono complicate, ma sono super contento di essere in semifinale". Poi un pensiero anche a Luciano Darderi: "Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile. Ha dato tanto fisicamente anche lui, vediamo come starà domani. Più italiani siamo, soprattutto a Roma, meglio è. Cerchiamo di dare sempre del nostro meglio".