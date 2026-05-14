Test drive MG4 Urban: la nuova compatta elettrica

L'integrazione della batteria nella struttura ha permesso un risparmio di peso notevole. La Urban ferma l'ago della bilancia a circa 1.450 kg, ovvero 300 kg in meno rispetto alla MG4 con accumulatore da 77 kWh. L'abitacolo si presenta come un ambiente tecnologico e curato, dove spicca lo schermo centrale da 12,8 pollici con supporto wireless per Apple CarPlay e Android Auto, affiancato da una strumentazione digitale da 7 pollici. L'autonomia omologata è di 416 km; la potenza del motore di 160 CV. Su strada, la MG4 Urban si distingue per un assetto morbido e confortevole che trasmette solidità anche nei tratti autostradali. Sebbene la potenza di ricarica non sia da primato (fino a 87 kW in DC), l'efficienza registrata nei primi test è positiva, con un consumo di circa 16 kWh/100 km. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 25.490 euro per la versione d'accesso