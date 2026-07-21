Bufera Olise, la madre della figlia accusa: "Mai vista e non paga il mantenimento"

La Bild riporta anche la versione dell'entourage del calciatore, secondo cui Olise non si sarebbe mai sottratto agli obblighi di mantenimento e avrebbe proposto fin dall'inizio una somma superiore al massimale previsto dalla normativa tedesca. Sempre secondo il suo entourage, sarebbe invece Fatima a risultare irreperibile e sarebbe stata lei a chiedere a un tribunale francese un mantenimento di 60.000 euro all'anno.