Bufera Olise, la madre della figlia accusa: "Mai vista e non paga il mantenimento"
Secondo Fatima Zaunbrecher, il nazionale francese avrebbe riconosciuto la bambina senza però incontrarla né versare il mantenimento. La versione dell'entourage del calciatore è completamente diversa
La stella della Nazionale francese e del Bayern Monaco, Michael Olise, avrebbe una figlia di 20 mesi, Aaliyah Noor, che avrebbe riconosciuto ma che non avrebbe mai incontrato. È quanto sostiene la madre della bambina, la 34enne Fatima Zaunbrecher, in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild.
La donna racconta di aver conosciuto il calciatore, oggi 24enne, su Instagram quando vestiva ancora la maglia del Crystal Palace. Tra i due sarebbe nata una relazione a distanza durata quasi due anni e conclusasi prima che lei scoprisse di essere incinta. Dopo la nascita della bambina, secondo il racconto di Zaunbrecher, un test del Dna avrebbe confermato la paternità, successivamente riconosciuta ufficialmente da Olise. "Mi fa stare male vedere quanto qualcuno possa essere insensibile verso un figlio", afferma Fatima. "Non parla con me e manda solo i suoi avvocati, che mi scrivono che non sarebbe 'produttivo' se il loro assistito vedesse la bambina".
Al centro della vicenda ci sarebbe anche la questione del mantenimento. Secondo Zaunbrecher, inizialmente le sarebbero stati offerti 836,50 euro al mese per la figlia, cifra poi salita a 2.000 euro. "Ma quei soldi, fino a oggi, non sono mai arrivati", sostiene la donna. Olise, attualmente al Bayern Monaco, percepisce uno stipendio di circa 14 milioni di euro all'anno.
La Bild riporta anche la versione dell'entourage del calciatore, secondo cui Olise non si sarebbe mai sottratto agli obblighi di mantenimento e avrebbe proposto fin dall'inizio una somma superiore al massimale previsto dalla normativa tedesca. Sempre secondo il suo entourage, sarebbe invece Fatima a risultare irreperibile e sarebbe stata lei a chiedere a un tribunale francese un mantenimento di 60.000 euro all'anno.