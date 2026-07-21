Infantino entro fine anno in Somalia: sarà la prima volta per un presidente Fifa

Secondo la Sff, la visita sarà dedicata a rafforzare la cooperazione tra la Fifa e la Somalia e a sostenere i programmi di sviluppo delle infrastrutture sportive e della formazione dei giovani. L'annuncio è stato dato dopo un incontro tra Infantino e il presidente della federazione somala, Ali Abdi Mohamed. La Somalia, che da oltre 30 anni deve fare i conti con instabilità politica e minacce legate al gruppo jihadista al-Shabaab, considera il calcio uno strumento di coesione sociale e di rilancio dell'immagine del Paese.