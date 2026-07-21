Infantino entro fine anno in Somalia: sarà la prima volta per un presidente Fifa

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, effettuerà entro la fine dell'anno una visita ufficiale in Somalia, la prima nella storia da parte di un numero uno della Fifa. Lo ha annunciato la Federcalcio somala (Sff), definendo l'evento una tappa storica per lo sviluppo del calcio nel Paese.
Secondo la Sff, la visita sarà dedicata a rafforzare la cooperazione tra la Fifa e la Somalia e a sostenere i programmi di sviluppo delle infrastrutture sportive e della formazione dei giovani. L'annuncio è stato dato dopo un incontro tra Infantino e il presidente della federazione somala, Ali Abdi Mohamed. La Somalia, che da oltre 30 anni deve fare i conti con instabilità politica e minacce legate al gruppo jihadista al-Shabaab, considera il calcio uno strumento di coesione sociale e di rilancio dell'immagine del Paese.
La visita di Infantino, dopo l'esclusione forzata, dovuta dal rifiuto del visto da parte degli Stati Uniti, dell'arbitro internazionale somalo Omar Artan ai recenti campionati mondiali di calcio, rappresenta quindi anche un segnale di fiducia nei confronti del percorso di ricostruzione delle istituzioni sportive somale.