Brooks Glycerin 22: correre per sempre con DNA Tuned

La nuova Glycerin 22 si distingue infatti per una serie di caratteristiche progettate per migliorare l’esperienza di corsa. L’ammortizzazione DNA Tuned con tecnologia a doppie celle si adatta a ogni fase della falcata, fornendo comfort e stabilità. La piattaforma ampia stabilizza il piede al momento dell’impatto, garantendo una transizione naturale dal tallone alla punta. Inoltre, la tomaia in doppia maglia migliora la traspirabilità e il comfort, accompagnando il movimento naturale del piede senza sacrificare struttura e supporto. Glycerin 22 è la scelta perfetta per i runners che prediligono la morbidezza e la stabilità, offrendo una corsa fluida e reattiva, chilometro dopo chilometro. Grazie alla calzata migliorata e all’ammortizzazione avanzata, questa scarpa consente di concentrarsi completamente sulla performance, eliminando distrazioni legate al comfort. Glycerin 22 è disponile dall'inizio dell'anno (nei migliori negozi e online) in due versioni che rispondo alla domanda del mercato e prima ancora alle esigenze del singolo runner: Neutra per chi cerca equilibrio e GTS per chi ha bisogno di un tocco in più di supporto.