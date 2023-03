Brooks Ghost 15 &Run For Life Monza: una "mezza" per un test completo

RUNNING

Una mezza maratona tra i viali del polmone verde a nord di Milano per saggiare le qualità dello storcio modello del brand nordamericano

© Run For Life Correre leggeri… come fantasmi: immaginazione oppure realtà? Delle due l’una. Anzi no, entrambe: un paio… di Ghost 15. Abbiamo messo alla frusta la più recente versione del gettonatissimo modello carbon neutral di Brooks nel contesto secondo noi più adatto, anche se non certo l’unico: quello delle gare. Le nostre fant…astiche Ghost 15 abbinate al pettorale e lanciate in gara tra viali e stradine del Parco della Villa Reale di Monza, in compagnia di tremila altre paia di colleghe e consorelle, visto che con runners provvisti delle Ghost - in diverse versioni, dalla 15 appunto in giù - di piccole grandi sfide personali ne abbiamo affrontate diverse nella domenica mattina dell'evento Run For Life, con i viali dello storico polmone verde a nord di Milano come spesso avviene (nel weekend come nei giorni feriali, in gara o in allenamento) invasi da una marea di adepti del running ma poi soprattutto della sana pratica sportiva.

© S. Gatti

Oltre che gettonatissima, Ghost è la scarpa Brooks più venduta e la più amata dai runners che prediligono la massima ammortizzazione, impatto zero e un comfort a portata di tutti. Via quindi al nostro running test, anzi racing test. La scelta cade (solo quella, per fortuna) sulla prova-clou della ricca proposta dell’evento monzese: la 21 chilometri competitiva. Manchiamo da una mezza maratona stradale (e quella di Monza in buona sostanza lo è) da almeno quattro anni. La premessa non è irrilevante e - a nostro modo di vedere - rende al contrario più rilevante il test, o quantomeno rivelatore. Scegliamo di elevare di un’altra tacca le regole d’ingaggio, optando per rimandare l’occasione appunto fino alle porte della primavera, nonostante le Ghost siano… nella nostra disponibilità da un paio di mesi e per la precisione fin dalla “prima” milanese di metà gennaio di “Brooks Find Your Run”, nel corso della quale il brand di Seattle aveva lanciato la quindicesima versione della Ghost, la nuova Levitate 6 e le nuove Hyperion Elite e Hyperion Max.

© Run For Life

Non solo, spostiamo ancora più in alto la cosiddetta asticella e limitiamo ad una sola giornata di utilizzo (in redazione, oltrettutto) il rodaggio delle Ghost, che in pratica portiamo al debutto direttamente in gara, come detto all’indomani di un leggerissimo warm up all’insegna della routine quotidiana. D’altra parte uno dei segreti del successo del modello è la sua immediatezza d’utilizzo, seguito dalla durata nel tempo. Brooks le propone e le promuove come scarpe da running alla portata di tutti: da comfort zone ed al tempo stesso adatte a runner che non si limitano alla corsetta del sabato mattina ma hanno invece cuore e spirito (Ghost!) da vendere. Quindi non ci aspettiamo nulla di meno e le aspettiamo al varco, pronte a sostenerci in corsa in ogni condizione: contesto agonistico compreso. Premesso che - come si conviene - affrontiamo l’impegno con il coltello fra i denti come si conviene all'interno dell'intervallo spaziotemporale che separa lo “sparo” del via dal momento in cui qualcuno ti infila al collo la medaglia finisher, aggiungiamo anche che la lunga astinenza da prove di questo genere e i piani estivi puntati su corsa in montagna, skyraces e qualche trail ci trattengono dall’esagerare. Gara nel folto del gruppo insomma, ma siamo qui per il test di un scarpa per tutti, quindi siamo quelli giusti per la piacevole incombenza. Restano solo… ventuno chilometri da percorrere e lo facciamo concentrandoci su un ritmo il più possibile costante e “sicuro”.

© S. Gatti

Ne viene fuori una mattinata competitiva ma agile, agonistica e comoda, che ci permette di portare a casa dignitosamente ventunomila metri di un itinerario al novantacinque per cento su asfalto, con brevi sezioni di strada bianca ma un andamento piuttosto ondulato (centoquindici metri il dislivello registrato dal fido Forerunner), con qualche breve strappetto che nel secondo dei due giri dell’anello di gara ha fatto sentire la propria presenza. Il sorriso soddisfatto agli angoli della bocca che - tagliato il traguardo - sostituisce le smorfie da sforzo in gara - nasce dalla constatazione di non aver mai abbassato una sola volta solo sguardo - nell’ora e quaranta minuti necessari per completare la “mezza” missione - verso il terreno sotto i nostri piedi: di non aver mai insomma ricevuto un segnale negativo, un qualsivoglia segnale d’allarme. Nessuna nuova, buona nuova! Un test-non-test, in un certo senso: un test run… fantasma, tanto per rimanere in tema. Le Ghost ci hanno assecondato in tutto e per tutto: nate pronte e presumibilmente destinate a rimanerlo a lungo, se nel lungo termine pareggeranno le qualità delle sorelle che le hanno precedute e che - per quanto mi riguarda (e sono in numerosissima compagnia “worldwide”) - hanno guidato i miei primi passi da runner, iniziando nell’ormai lontano 2015 con le Ghost 7 giustamente a riposo da tempo.

© S. Gatti

Terminata la prova, ci avviamo senza esitazioni a rifocillarci nel ristoro del campo-base di Run For Life negli spazi di Cascina San Fedele, lasciando qui di seguito a Brooks lo spazio per una breve scheda tecnica riassuntiva e per la filosofia che accompagna l’ingresso in campo di Ghost 15.

Ghost 15 è la scarpa ideale per i runner che non vogliono rinunciare al comfort e alla sensazione di morbidezza pur percorrendo molti chilometri sull’asfalto. È caratterizzata dall’estrema leggerezza e dalla nuova ammortizzazione della morbida intersuola DNA LOFT v2 che rende la transizione tra la fase di appoggio del piede e quella di stacco più agevole. La tomaia è in tessuto traspirante e grazie al 3D Fit Print che abbraccia il piede la calzata è migliorata e più sicura. Ghost 15 ha un differenziale dell’intersuola di 12 mm e pesa 278 grammi (uomo) e 249 grammi (donna).

Correre in modo responsabile: l’impegno di Brooks a favore del clima

Da sempre sensibile al tema della responsabilità ambientale, l’azienda di Seattle si impegna a ridurre le emissioni di anidride carbonica, proseguendo nel percorso di sostenibilità iniziato con la generazione precedente della Ghost. Gli sforzi per perseguire questo importante obiettivo riguardano la progettazione e la produzione dei prodotti: ben oltre il novanta per cento del materiale tessile della tomaia è infatti costituito da materiali riciclati.

© S. Gatti

Le azioni sul clima si traducono concretamente non solo nell’utilizzo di materiali riciclati, ma anche nella tintura dei tessuti con processi a basso impatto, che consentono una riduzione del dieci per cento delle emissioni rispetto ai tessuti tinti in modo convenzionale. Ghost 15 avrà una dichiarazione di neutralità di carbonio certificata-certificazione di prodotto CarbonNeutral®. Brooks è stata tra le prime aziende ad aderire al Climate Pledge, iniziativa che coinvolge più di trecento aziende in tutto il mondo il cui obiettivo è azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2040.

“Brooks vuole tagliare il traguardo delle zero emissioni, ben dieci anni in anticipo rispetto all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Per raggiungere questo obiettivo, per prima cosa daremo priorità alla riduzione delle nostre emissioni di carbonio sostituendo alcune materie prime usate nei nostri prodotti con alternative riciclate, utilizzando procedure di tintura a basso impatto, e prediligendo fornitori che puntano sull’energia rinnovabile. Ghost 15 è un nuovo traguardo nel nostro percorso verso le emissioni zero. Il nostro è un impegno continuo, per cui Ghost continuerà a essere una scarpa a impatto zero attraverso programmi di compensazione di carbonio e sforzi per ridurre le emissioni derivanti dalla produzione”. (Hugo Chouissa, Brooks Footwear Merchandiser EMEA)

Ghost 15 è disponibile su www.brooksrunning.eu dal 1° dicembre 2022 e presso i rivenditori selezionati dal 1° gennaio 2023. Il prezzo di vendita al pubblico è 150 euro.