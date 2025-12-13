Logo SportMediaset

Calcio

Napoli, a Castel Volturno benedizione e commozione per il piccolo Daniele

13 Dic 2025 - 12:06

Un momento di profondo raccoglimento ha fermato ieri i ritmi del centro tecnico di Castel Volturno. Il Cardinale Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, ha raggiunto il gruppo azzurro per impartire una benedizione speciale in vista delle festività natalizie. L'incontro, fortemente voluto e apprezzato da Antonio Conte e dai calciatori, si è svolto nella sala video creando un clima di intimità che ha permesso a tutti i presenti di condividere pensieri e valori che vanno ben oltre il rettangolo di gioco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Durante la visita non è mancato un tributo toccante alla memoria di Daniele Pisco, il piccolo tifoso diventato mascotte della squadra nella scorsa stagione e scomparso prematuramente a causa di una malattia. Il dolore per la sua perdita è ancora vivo nello spogliatoio, testimoniato dall'affetto di Conte, che lo aveva voluto spesso al suo fianco durante le interviste post-gara, e dal rituale di Anguissa. Il centrocampista continua infatti a onorarne il ricordo scrivendo il nome di Daniele sul polsino, baciandolo a ogni gol come un filo invisibile che lega ancora la squadra al bambino. La benedizione natalizia si è così trasformata in un autentico gesto di umanità e vicinanza nel segno del ricordo.

