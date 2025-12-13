Napoli, a Castel Volturno benedizione e commozione per il piccolo Daniele

Un momento di profondo raccoglimento ha fermato ieri i ritmi del centro tecnico di Castel Volturno. Il Cardinale Mimmo Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, ha raggiunto il gruppo azzurro per impartire una benedizione speciale in vista delle festività natalizie. L'incontro, fortemente voluto e apprezzato da Antonio Conte e dai calciatori, si è svolto nella sala video creando un clima di intimità che ha permesso a tutti i presenti di condividere pensieri e valori che vanno ben oltre il rettangolo di gioco. Lo scrive il Corriere dello Sport.