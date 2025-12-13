Inter, parola a Chivu: conferenza alle 14 per il riscatto contro il Genoa. Le prove di formazione

Cristian Chivu parla alle 14 alla vigilia di Genoa-Inter. Nerazzurri a caccia di riscattodi Stefano Fiore
L'Inter cerca l'immediato riscatto dopo la delusione europea contro il Liverpool e la marcia di avvicinamento alla sfida di Marassi entra nel vivo oggi. Alle ore 14:00, il tecnico Cristian Chivu interverrà in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Genoa. Sarà l'occasione per analizzare lo stato d'animo del gruppo e delineare la strada per ripartire subito in campionato, lasciandosi alle spalle l'amarezza per la sconfitta di coppa.
Per la trasferta ligure si va verso alcune novità di formazione, alcune dettate dalla necessità e altre dal turnover. In difesa le scelte per Chivu sono praticamente obbligate, con il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni chiamato agli straordinari. A centrocampo la regia dovrebbe essere affidata a Piotr Zielinski, che al momento appare in vantaggio su Sucic per prendere il posto di Calhanoglu davanti alla difesa, mentre sulle corsie esterne Luis Henrique va verso la conferma a destra e Carlos Augusto si candida per una maglia da titolare a sinistra, permettendo così a Dimarco di rifiatare. In avanti l'unica certezza è capitan Lautaro Martinez, mentre al suo fianco è ballottaggio tutto francese tra Thuram e Bonny per completare il tandem offensivo.