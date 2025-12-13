Inter, parola a Chivu: conferenza alle 14 per il riscatto contro il Genoa. Le prove di formazione

Per la trasferta ligure si va verso alcune novità di formazione, alcune dettate dalla necessità e altre dal turnover. In difesa le scelte per Chivu sono praticamente obbligate, con il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni chiamato agli straordinari. A centrocampo la regia dovrebbe essere affidata a Piotr Zielinski, che al momento appare in vantaggio su Sucic per prendere il posto di Calhanoglu davanti alla difesa, mentre sulle corsie esterne Luis Henrique va verso la conferma a destra e Carlos Augusto si candida per una maglia da titolare a sinistra, permettendo così a Dimarco di rifiatare. In avanti l'unica certezza è capitan Lautaro Martinez, mentre al suo fianco è ballottaggio tutto francese tra Thuram e Bonny per completare il tandem offensivo.