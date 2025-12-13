Logo SportMediaset

verso genoa-inter

Inter, parola a Chivu: conferenza alle 14 per il riscatto contro il Genoa. Le prove di formazione

Cristian Chivu parla alle 14 alla vigilia di Genoa-Inter. Nerazzurri a caccia di riscatto

di Stefano Fiore
13 Dic 2025 - 12:05

L'Inter cerca l'immediato riscatto dopo la delusione europea contro il Liverpool e la marcia di avvicinamento alla sfida di Marassi entra nel vivo oggi. Alle ore 14:00, il tecnico Cristian Chivu interverrà in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Genoa. Sarà l'occasione per analizzare lo stato d'animo del gruppo e delineare la strada per ripartire subito in campionato, lasciandosi alle spalle l'amarezza per la sconfitta di coppa.

Novità nell'undici titolare: chance per Zielinski e dubbio in attacco

 Per la trasferta ligure si va verso alcune novità di formazione, alcune dettate dalla necessità e altre dal turnover. In difesa le scelte per Chivu sono praticamente obbligate, con il terzetto composto da Bisseck, Akanji e Bastoni chiamato agli straordinari. A centrocampo la regia dovrebbe essere affidata a Piotr Zielinski, che al momento appare in vantaggio su Sucic per prendere il posto di Calhanoglu davanti alla difesa, mentre sulle corsie esterne Luis Henrique va verso la conferma a destra e Carlos Augusto si candida per una maglia da titolare a sinistra, permettendo così a Dimarco di rifiatare. In avanti l'unica certezza è capitan Lautaro Martinez, mentre al suo fianco è ballottaggio tutto francese tra Thuram e Bonny per completare il tandem offensivo.

genoa inter
conferenza
chivu

