Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
FORMULA 1

Domenicali: "Concentrati sulle opportunità e sul nostro potenziale negli anni a venire"

L'accordo che regola i rapporti tra Federazione Internazionale e Organizzatore del Mondiale è nato quarantaquattro anni fa

di Stefano Gatti
13 Dic 2025 - 11:54
© Getty Images

© Getty Images

Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e Formula 1 Group, titolare dei diritti commerciali, hanno annunciato venerdì 12 dicembre la firma del Patto della Concordia, un contratto cruciale che definisce il quadro normativo e i termini di governance del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno fino al 2030. Il rinnovo quinquennale segue l'annuncio dello scorso mese di marzo relativo alla firma del Patto da parte di tutte le squadre e dal Gruppo Formula 1. Insieme, questi accordi costituiscono il nono Concorde Agreement, un importante passo avanti nella professionalizzazione e nello sviluppo globale dello sport.

Introdotti per la prima volta nel 1981, l'accordo di governance è stato stretto per promuovere l'equità sportiva, l'innovazione tecnologica e l'eccellenza operativa, e allineare tutti gli stakeholder chiave attorno a una visione condivisa per una governance strutturata e una crescita continua dello sport. Ogni rinnovo del Patto ha trasformato il Campionato Mondiale FIA di Formula Uno nello spettacolo globale che è oggi.

Il nono Patto segna l'inizio di una nuova era di collaborazione tra la FIA e il Gruppo di Formula 1, che hanno lavorato insieme per scrivere il prossimo capitolo nella storia della Formula 1, dimostrando rispetto reciproco, trasparenza e scopo condiviso tra le due organizzazioni. Esso conferma la partecipazione di tutte le squadre FIA del Campionato Mondiale di Formula 1 (incluso il nuovo team Cadillac, al debuttpo nel 2026) fino alla fine del decennio e fornisce una base stabile per l'evoluzione sportiva e tecnica dello sport.

L'accordo sottolinea l'impegno della FIA, del Gruppo di Formula 1 e di tutte le squadre a continuare a far crescere e sviluppare lo sport, e a continuare a guidare l'espansione significativa che ha visto negli ultimi anni. Il nuovo contratto consente alla FIA di investire ulteriormente in una regolamentazione migliorata delle gare, nella direzione delle gare, nella gestione delle gare e nelle competenze tecniche a beneficio del Campionato, e significa che lo sport può continuare a evolversi, offrendo innovazione tecnologica entusiasmante e azione sportiva per tifosi, broadcaster e partner, il tutto all'interno di un quadro normativo stabile e strutturato. Unito a una crescita record degli spettatori, un calendario di gare dinamico e un crescente coinvolgimento da parte del pubblico più giovane, il Campionato Mondiale FIA di Formula Uno entra in questo nuovo capitolo con uno slancio senza precedenti.

© Getty Images

© Getty Images

Mohammed Ben Sulayem (Presidente FIA):

"Il nono Accordo Concorde garantisce il futuro a lungo termine del Campionato Mondiale di Formula Uno FIA e sono orgoglioso della dedizione investita in questo processo. Vorrei ringraziare Stefano Domenicali e il suo team per quella che è stata una solida collaborazione, costruendo un quadro fondato su equità, stabilità e ambizione condivisa. Questo accordo ci permette di continuare a modernizzare le nostre capacità in campo normativo, quelle tecnologiche e quelle operative, incluso il supporto ai nostri direttori di gara, agli ufficiali e alle migliaia di volontari la cui esperienza è alla base di ogni gara. Stiamo assicurandoci che la Formula 1 rimanga all'avanguardia dell'innovazione tecnologica, stabilendo nuovi standard nello sport globale."

Stefano Domenicali (Presidente e CEO Formula 1 Group):  

"Oggi è un giorno importante per la Formula 1. Mentre celebriamo settantacinque anni di questo incredibile sport, siamo orgogliosi di scrivere il prossimo capitolo della nostra lunga e straordinaria storia. Questo accordo garantisce che la Formula 1 sia nella migliore posizione possibile per continuare a crescere nel mondo. Voglio ringraziare il Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e tutti i team per la collaborazione e la determinazione nel raggiungere i migliori risultati per l'intero sport nelle nostre discussioni. Abbiamo molto di cui essere orgogliosi, ma siamo anche concentrati sulle opportunità e sul potenziale entusiasmante della Formula 1 negli anni a venire."

formula 1
rinnovo
patto
concordia
patto concordia
fia
domenicali
opportunita
potenziale
anni

Ultimi video

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:18
Lando in love

Lando in love: che baci con la fidanzata

00:15
Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

00:23
Vesrtappen, ma cosa fai?

Verstappen, ma cosa fai?

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

I più visti di Formula 1

Jannik Sinner e il giro veloce con Kimi Antonelli ad Abu Dhabi

Anche Margarida Corceiro fa festa: le foto della compagna di Norris

1. Max Verstappen (Red Bull Racing): $76 milioni

Verstappen campione di...ingaggi: la top 10 dei piloti più pagati nel 2025

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Leclerc e Hamilton, ma che fate?

Tutti vogliono Aston Martin, Alonso se la tiene stretta

Una Aston Martin su uno yacht ad Abu Dhabi

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:47
Atletica, il thailandese Boonson primo uomo nella storia sotto i 10" nei 100 metri a dicembre
12:38
Coppa del Mondo: Aicher vince la discesa di St. Moritz, Goggia torna sul podio
12:36
Sci, CdM: Vinatzer sesto nella prima manche del gigante in Val d'Isere
12:35
Allegri sfida il Sassuolo con l'attacco in emergenza: alle 14 le parole in conferenza
12:26
Auto di lusso: il mercato USA varrà 215 miliardi entro il 2035