Domenicali: "Concentrati sulle opportunità e sul nostro potenziale negli anni a venire"

L'accordo sottolinea l'impegno della FIA, del Gruppo di Formula 1 e di tutte le squadre a continuare a far crescere e sviluppare lo sport, e a continuare a guidare l'espansione significativa che ha visto negli ultimi anni. Il nuovo contratto consente alla FIA di investire ulteriormente in una regolamentazione migliorata delle gare, nella direzione delle gare, nella gestione delle gare e nelle competenze tecniche a beneficio del Campionato, e significa che lo sport può continuare a evolversi, offrendo innovazione tecnologica entusiasmante e azione sportiva per tifosi, broadcaster e partner, il tutto all'interno di un quadro normativo stabile e strutturato. Unito a una crescita record degli spettatori, un calendario di gare dinamico e un crescente coinvolgimento da parte del pubblico più giovane, il Campionato Mondiale FIA di Formula Uno entra in questo nuovo capitolo con uno slancio senza precedenti.