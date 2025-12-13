Logo SportMediaset

Mercato

Francia, il successore di Deschamps verrà annunciato dopo il Mondiale

13 Dic 2025 - 12:19
Il Mondiale 2026 sarà l'ultimo atto dell'avventura di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. In molti si chiedono chi sarà il suo successore, ma Philippe Diallo, presidente della FFF, vuole mantenere il più stretto riserbo e ha ammesso che la decisione verrà annunciata solo al termine del torneo. L'indiziato principale a diventare il nuovo ct dei Bleus è Zinedine Zidane, sul quale, però, Diallo non si è sbilanciato: "La priorità è preparare al meglio la squadra e poi essere pronti a nominare il nuovo commissario tecnico". 

12:19
Francia, il successore di Deschamps verrà annunciato dopo il Mondiale
11:10
Milan, missione Maignan: tutto per il rinnovo. L'offerta per blindare il capitano
10:00
Inter, non solo Vicario: piace anche un portiere in Bundesliga
23:23
Dal Brasile: Oscar pronto a dire addio al calcio
22:29
Juve-Douglas Luiz, sette partite e sarà addio