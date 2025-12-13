Francia, il successore di Deschamps verrà annunciato dopo il Mondiale

Il Mondiale 2026 sarà l'ultimo atto dell'avventura di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. In molti si chiedono chi sarà il suo successore, ma Philippe Diallo, presidente della FFF, vuole mantenere il più stretto riserbo e ha ammesso che la decisione verrà annunciata solo al termine del torneo. L'indiziato principale a diventare il nuovo ct dei Bleus è Zinedine Zidane, sul quale, però, Diallo non si è sbilanciato: "La priorità è preparare al meglio la squadra e poi essere pronti a nominare il nuovo commissario tecnico".