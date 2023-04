Biglietto di sola andata: VAM Vertical Challenge sulle montagne della Lombardia

VERTICAL RUNNING

Trittico ad alta intensità per gli specialisti “only-up” sulle montagne delle province di Lecco e Sondrio

© VAM Vertical Challenge Press Office Pasturo, Talamona e Rasura… sola andata! VAM Vertical Challenge, la novità 2023 che strizza l’occhio agli specialisti delle gare only-up: le tre gare lombarde Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, K2 Valtellina Extreme Vertical Race e Valgerola Vertical hanno unito le forze per dare vita al primo challenge lombardo dedicato agli skyrunners che amano percorsi di sola ascesa dal forte tasso adrenalinico. Breve ma intenso (come ogni vertical… che si rispetti), l’impegnativo circuito ha il supporto di VAM, azienda valsassinese con sede a Moggio (in provincia di Lecco) specializzata nella progettazione e nella realizzazione di abbigliamento tecnico sportivo da ciclismo e running.

© VAM Vertical Challenge Press Office

I presidenti delle tre associazioni coinvolte (Alberto Zaccagni, Andrea Mazzoni e Massimo Zugnoni… in rigoroso ordine di apparizione in calendario) hanno unito le forse con l’obiettivo comune di fare crescere i rispettivi eventi, dando vita a un trittico destinato a lasciare il segno. Molto simili tra di loro per format e tipologia, le tre gare organizzate da Team Pasturo, K2 Valtellina ASD e Sport Race Valtellina mettono in palio un montepremi in denaro per i primi tre classificati uomo e donna. Dal canto suo, il main sponsor VAM offrirà come gadget-finisher un capo tecnico personalizzato di valore a tutti coloro che porteranno a termine le tre prove, destinate a scandire la bella stagione dei verticalisti più accaniti e determinati: dall’esordio nella tarda primavera al via vero e proprio della lunga estate calda, fino al suo tramonto… o quasi.

© VAM Vertical Challenge Press Office

Prova d’apertura di VAM Vertical Challenge, Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 ha aperto le iscrizioni sabato 15 aprile e andrà in scena sabato 27 maggio in Valsassina, sul ripido e spettacolare percorso di 7,500 chilometri (1800 metri D+) con partenza a Pasturo e linea d’arrivo al Rifugio Brioschi, in vetta al Grignone a 2410 metri di quota. I record da battere nella scalata al Grignone “tutt d’un fiaà”, come amano definirla i “local”, appartengo a due top runners del calibro di Michele Boscacci (un’ora, 1 minuti, cinque secondi) e Camilla Magliano (un’ora, 6 minuti, tre secondi).

© VAM Vertical Challenge Press Office

Appuntamento centrale del circuito, K2 Valtellina Extreme Vertical Race apre le iscrizioni domenica 30 aprile e si svolgerà poco meno di due mesi più tardi: sabato 24 giugno. L’itinerario è quello classico dal centro di Talamona (all’inizio della Valtellina) a 272 metri sul livello del mare e traguardo sulla panoramica cima Pisello a quota 2272. I conti sono presto fatti: duemila metri… spaccati “dipiù” in soli 9 chilometri di sviluppo: equazione che quest’anno vale il titolo tricolore FISky sul doppio chilometro verticale, appunto. Come per la tappa d’esordio, i primati assoluti appartengono al campione di scialpinismo Michele Boscacci (un’ora, 18 minuti e tre secondi) e alla fortissima piemontese di Dinamo Team Camilla Magliano (un’ora, 33 minuti e 10 secondi).

© VAM Vertical Challenge Press Office

Se i primi due appuntamenti di VAM Vertical Challenge possono vantare procedure ben rodate e una certa tradizione, storia tutta da scrivere per la neonata Valgerola Vertical che il comitato organizzatore della invece collaudatissima (e prestigiosa) International Rosetta Skyrace propone per sabato 2 settembre. Campo base a Rasura nel cuore della Valgerola, sul versante orobico della Valtellina (come d’altra parte la tappa di Talamona). E come nel caso di K2 Extreme, la Federazione Italiana Skyrunning ha dotato la new entry della Valgerola di titolazione tricolore, eleggendola prova unica di campionato italiano vertical. La campagna-iscrizioni apre i battenti sabato primo luglio. Il menu prevede in questo caso un itinerario molto panoramico da 5,300 chilometri, “condito” da 1240 metri di dislivello da coprire.

© VAM Vertical Challenge Press Office

Tutte le info-gara sono reperibili sulle pagine web dei tre appuntamenti:

www.teampasturo.it

www.k2valtellina.it

www.rosettaskyrace.it

Oltre all’iscrizione ai singoli appuntamenti, per chi fosse interessato a pianificare fin da subito la partecipazione alle tre prove di VAM Vertical Challenge, in sede di iscrizione a Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 è possibile acquistare l’intero pacchetto di gare 2023 ad un prezzo agevolato di (75 euro invece di 85).