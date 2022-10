B&B: Borgialli e Broggi superstar di Salomon Running

RUNNING

Il top runner piemontese e la sua collega pavese si impongono nel trail più insolito del calendario

© Salomon Running Milano Lo spettacolo del trailrunning in città: Salomon Running Milano, dodicesimo atto. L’evento che ha aperto la strada al trail in città ha animato la metropoli lombarda con un trittico di prove dentro uno splendido sabato di inizio ottobre ben più spensierato della precedente e piovosissima edizione. Sulla linea del traguardo disegnata all’interno dello storico Velodromo Vigorelli Benedetta Broggi fa il bis del successo dello scorso anno nella Top Cup da 21 chilometri. Mette invece a segno la sua prima affermazione nella gara-clou Riccardo Borgialli: una vittoria “vista Mondiali” per l’atleta del Team Salomon, che ai primi di novembre farà parte della Nazionale di corsa in montagna e trailrunning nella rassegna iridata in programma all'inizio di novembre in Thailandia.

© Salomon Running Milano

Il Velodromo Vigorelli ha fatto da base a Salomon Running Milano, sia come sede dell’Expo Village posizionato all’esterno dello storico impianto sportivo, sia per l’arrivo posto per la prima volta al suo interno, sulla pista di ciclismo in legno. Tre le distanze previste in gara per un percorso urban trail fatto di gradini e sentieri nel verde, salite e discese. Si sono corse CityLife Smart Cup 10 KM, CityLife Fast Cup 15 KM e appunto la gara competitiva sula distanza della mezza maratona che quest’anno assegnava il titolo di campione Regionale Fidal Trail Corto. Un percorso unico nel suo genere che ha portato gli atleti a "sfilare" nel Centro Congressi Mi.Co., al Portello ed in Piazza Gino Valle (la più grande di Milano), sul il Ponte Iper, sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, lungo la pista d’atletica del Centro XXV Aprile, fino in cima alMonte Stella e poi all’arrivo nel Velodromo Vigorelli.

Per quanto riguarda la Top Cup, classifica rivista a fine gara per via di qualche errore nel percorso del passaggio degli atleti. A conti fatti (nel senso letterale del termine) il successo è stato assegnato a Riccardo Borgialli (Sport Project VCO/Team Salomon) che ha completato l’intero percorso in un’ora, otto minuti e 56 secondi. Una vittoria che lo lancia definitivamente per il cruciale appuntamento del primo weekend di novembre ai Mondiali di corsa in montagna e trailrunning di Chiang Mai (in Thailandia) che Matteo affronta con la maglia azzurra della Nazionale. Seconda posizione per il vincitore dell’anno scorso Manuel Molteni (GS Villa Guardia), con un ritardo di soli dodici secondi. Terzo gradino del (serratissimo) podio Mattia Bertoncini (GSA Valsesia/Team Salomon), al traguardo venticinque secondi.

Nella gara femminile va in scena il bis della pavese Benedetta Broggi (Raschiani Triathlon), che si impone in un’ora, 14 minuti e 35 secondi. Seconda posizione per Najla Aqdeir (Raptors Milano), staccata di un minuto e 18 secondi e podio completato da Federica Cerutti (Sport Project VCO), con due minuti e tre secondi di ritardo dalla vincitrice.

In un selezionato tratto di sei chilometri e mezzo della 21K sui saliscendi del Monte Stella è stato invece assegnato il Trofeo BYmyCAR: uno speciale traguardo per decretare i più forti sulle salite della Montagnetta di San Siro. Tra gli uomini il migliore è stato Roberto Mandelli (Polisportiva Carugate), con un parziale di 21 minuti e 35 secondi ed un tempo finale di un’ora e undici minuti esatti. Tra le donne invece… percorso netto di Benedetta Broggi che - già lanciata verso il successo finale, è stata la più veloce anche nel passaggio al traguardo intermedio.