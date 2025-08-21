Cagliari, Mina: "Ranieri è bravissimo, con Pisacane possiamo fare un bel campionato"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il difensore del Cagliari Yerry Mina ha parlato dei tre allenatori avuti in rossoblu: "Mi chiamò Ranieri. Mi disse che aveva bisogno di un difensore di personalità. Gli dico ‘Vengo subito, ma voglio giocare’. Mi ha gestito bene, per lui era fondamentale avermi al 100%. Ranieri è bravissimo. Sa come lavorare con ogni calciatore.
Con Nicola sono stato bene, Pisacane mi piace. E’ un amico. Chiede aggressività. Ha grinta e te la trasmette. Era così da difensore. E io pure: un guerriero che lascia il cuore in campo. Possiamo fare un bel campionato. Sono restato rinunciando a delle offerte, ma sento la fiducia, la gente mi vuole bene. Io, mia moglie Geraldine e i nostri due figli amiamo Cagliari".
