Cagliari, Mina: "Ranieri è bravissimo, con Pisacane possiamo fare un bel campionato"

Con Nicola sono stato bene, Pisacane mi piace. E’ un amico. Chiede aggressività. Ha grinta e te la trasmette. Era così da difensore. E io pure: un guerriero che lascia il cuore in campo. Possiamo fare un bel campionato. Sono restato rinunciando a delle offerte, ma sento la fiducia, la gente mi vuole bene. Io, mia moglie Geraldine e i nostri due figli amiamo Cagliari".