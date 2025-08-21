Milan, domani Allegri in conferenza stampa: l'orario
21 Ago 2025 - 11:11
Domani, alle ore 12, Massimiliano Allegri parlerà alla stampa il giorno prima di Milan-Cremonese. Si tratta della prima conferenza che anticipa un impegno ufficiale dei rossoneri nella stagione 2025/2026.
