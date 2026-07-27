Picierno: "Bene stop nomina di Pirlo, l'Italia è con Kiev e non con Putin"

27 Lug 2026 - 11:22
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"Accolgo con soddisfazione la scelta di non nominare Andrea Pirlo Ct della Nazionale. È una scelta giusta e doverosa, considerato ciò che Pirlo ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente il proprio prestigio a un'operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l'Ucraina veniva bombardata". Lo scrive sui social la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Spazio pubblico). "La Nazionale italiana rappresenta l'Italia nel mondo. E l'Italia è dalla parte dell'Ucraina, dell'Unione europea e del diritto internazionale, con buona pace dei servi del regime putiniano che oggi saranno un po' meno entusiasti", aggiunge.

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