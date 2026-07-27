"Parole irriguardose verso Lega Serie A": a Sarri un'ammenda da 2mila euro

Atalanta, la maglia away 2026/2027 è un omaggio agli anni '90
© atalanta.it
© atalanta.it
A seguito di un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, Maurizio Sarri è stato sanzionato con un'ammenda di 2.000 euro dalla Figc. I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando il tecnico era sulla panchina della Lazio.
A carico dell'attuale allenatore dell'Atalanta era stato aperto un procedimento "per aver in più occasioni utilizzato parole irriguardose, ovvero, prive del dovuto rispetto nei confronti della Lega Calcio Serie A, o meglio dei suoi componenti persone fisiche tutte, che nell'ordinamento federale si occupa di predisporre, gestire, organizzare e rendere ufficiale il calendario del Campionato di Serie A".
Anche se il comunicato della Figc non fa riferimento a degli episodi specifici, tutti ricordano lo sfogo di Sarri prima del derby contro la Roma alla 37esima giornata. L'orario della stracittadina era stato più volte rivisto a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis: "Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi. Spero che qualcuno paghi per questa decisione, io non l'accetto e diserterò le interviste pre e post gara".
© atalanta.it
© atalanta.it