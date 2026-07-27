"Parole irriguardose verso Lega Serie A": a Sarri un'ammenda da 2mila euro

Anche se il comunicato della Figc non fa riferimento a degli episodi specifici, tutti ricordano lo sfogo di Sarri prima del derby contro la Roma alla 37esima giornata. L'orario della stracittadina era stato più volte rivisto a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis: "Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi. Spero che qualcuno paghi per questa decisione, io non l'accetto e diserterò le interviste pre e post gara".