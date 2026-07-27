Argentina, il commovente messaggio sui social di Scaloni dopo il Mondiale

27 Lug 2026 - 11:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

A una settimana di distanza dalla finale persa contro la Spagna, Lionel Scaloni ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. "Dopo una settimana intensa in cui tristezza e gioia, lacrime e sorrisi, angoscia e tranquillità, nervosismo e calma si sono intrecciati, riesco finalmente a sedermi e a scrivere qualche parola che, anche se sapete che non amo molto i social media, potrebbe essere il modo migliore per farvela arrivare - ha scritto il ct dell'Albiceleste -. Tutto quello che posso dire è che mi dispiace di non essere in grado di portarti un altro drink e di regalarti una nuova gioia che, anche solo per pochi giorni, possa farti dimenticare tutte le cose brutte della vita. Ma voglio che ricordiate ciò che abbiamo cercato di mostrare a questo gruppo di giocatori, i miei guerrieri, come li chiamavo quando ne parlavo con mia moglie".

"Lo sforzo, il desiderio, la volontà, il 'io posso', il rifiuto di arrendersi (anche quando tutto si fa difficile), dare il massimo (anche quando non si ha più niente), sopportare secchiate d'acqua fredda (da persone che non ci conoscono), saper essere, voler restare in piedi quando le gambe non obbediscono più al cervello... Questo è il vero trofeo. Sarò eternamente grato al mio staff tecnico, ai giocatori, allo staff dell'AFA, a coloro che lavorano silenziosamente per farci sentire a nostro agio e a ognuno di voi per l'affetto ricevuto. P.S.: Chi ha un amico argentino ha un tesoro" ha concluso Scaloni che non usava il suo account Instagram dal 2023. 

Ultimi video

01:16
MCH INTER PARTENZA 25/7 MCH

L'Inter lascia il ritiro di Donaueschingen

01:08
MCH ALLEGRI E CHI NON SALTA... MCH

"Chi non salta juventino è...". E Allegri risponde così ai tifosi del Napoli

01:21
12 TG SRV CAOS CT: PIRLO OUT 27/7 SRV EDL OK

Caos Italia, salta Pirlo: chi sarà il prossimo ct azzurro?

01:57
HL NAPOLI-CARRARESE SRV

Napoli-Carrarese 2-0: decidono Hojlunde e Giovane

05:35
DICH ALLEGRI DICH

Napoli, Allegri: "Hojlund deve trovare condizione. De Bruyne è carico"

02:44
DICH MAURIZIO ROSSINI (TRENTINO MARKETING) DICH

Maurizio Rossini: "Il Trentino ama il Napoli"

02:14
Non solo Luka Modric

Non solo Luka Modric

01:17
Di Lorenzo aspetta Lukaku

Di Lorenzo aspetta Lukaku

01:43
Entusiasmo Napoli

Entusiasmo Napoli

01:46
Inter, ciao Germania

Inter, ciao Germania

01:46
Un guaio dopo l'altro

Un guaio dopo l'altro

00:41

De Laurentiis indica la strada ad Allegri: "Partiamo dal suo Milan, dal 433"

02:00
13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

00:35
MCH RIVER PLATE BARRACAS 0-1 MCH

Bufera River Plate sconfitto al Monumental dal Barracas Central

00:55
MCH DEL NAPOLI STORE DIMARO MCH

Saluti, selfie e autografi: De Laurentiis fa impazzire i tifosi al ritiro di Dimaro

01:16
MCH INTER PARTENZA 25/7 MCH

L'Inter lascia il ritiro di Donaueschingen

I più visti di Calcio

Matrimonio Donnarumma, tanti i vip presenti tra cui Haaland LE FOTO

MCH ARRIVO MAROTTA IN RITIRO 24/7 MCH

"Serve questo giocatore!": il gesto di Marotta ai tifosi

13 commento brandi ok

"Chi ha sparato al pianista Pirlo?": il nostro direttore Alberto Brandi sul caso del ct azzurro

DICH DI LORENZO SU NOVITA' NAZIONALE DICH

Di Lorenzo: "Pirlo nuovo ct? Bisogna avere fiducia"

De Gea: "Da capitano sento tanta responsabilità. Grosso, mentalità offensiva"

Un guaio dopo l'altro

Un guaio dopo l'altro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:10
Hallissey: "Bene che Pirlo non sia nuovo ct della Nazionale, si è reso inadeguato"
12:09
Calenda: "E con solidarietà russi a Pirlo chiudiamo questa assurda discussione..."
12:06
Caos Italia, Gianni Rivera a sorpresa: "Mi candido come ct"
11:52
Torino, accolto parzialmente ricorso su divieto trasferte
11:32
Argentina, il commovente messaggio sui social di Scaloni dopo il Mondiale