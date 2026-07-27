Argentina, il commovente messaggio sui social di Scaloni dopo il Mondiale

A una settimana di distanza dalla finale persa contro la Spagna, Lionel Scaloni ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. "Dopo una settimana intensa in cui tristezza e gioia, lacrime e sorrisi, angoscia e tranquillità, nervosismo e calma si sono intrecciati, riesco finalmente a sedermi e a scrivere qualche parola che, anche se sapete che non amo molto i social media, potrebbe essere il modo migliore per farvela arrivare - ha scritto il ct dell'Albiceleste -. Tutto quello che posso dire è che mi dispiace di non essere in grado di portarti un altro drink e di regalarti una nuova gioia che, anche solo per pochi giorni, possa farti dimenticare tutte le cose brutte della vita. Ma voglio che ricordiate ciò che abbiamo cercato di mostrare a questo gruppo di giocatori, i miei guerrieri, come li chiamavo quando ne parlavo con mia moglie".