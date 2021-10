Ahmed El Mazoury e Camilla Magliano stelle di prima grandezza nella skyrace “vista lago” di Bellagio  

SKYRUNNING

Marco Rusconi e Monica Vagni a segno nella versione breve del classico appuntamento tra il promontorio di Bellagio e le montagne del Triangolo Lariano.

di

STEFANO GATTI

Il mezzofondista Ahmed El Mazoury e la campionessa di corsa in montagna Camilla Magliano “firmano” la settima edizione della Bellagio Skayrace. L’atleta azzurro di origini marocchine ha preso il largo a metà gara mentre la campionessa piemontese ha corso in solitudine. Prova finale di Coppa Italia di Skyrunning FISky con i suoi ventisette chilometri ed i 1750 metri i dislivello positivo, la Bellagio Skyrace ha incoronato vincitore del challenge tricolore Luca Arrigoni e Cecilia Pedroni, entrambi portacolori del Team Autocogliati.

Nella prova maschile l'edizione 2021 dell'evento organizzato da NSC Bellagio Skyteam ha per grande protagonista Ahmed El Mazoury, sempre più a suo agio anche in contesti di montagna, sulla scorta di un bagaglio di risultati su strada di assoluto valore e di una decina di presenze con la maglia azzurra. Il gruppetto dei leaders si è formato sin dalle prime battute ed ha scollinato compatto (nella nebbia fitta!) sul monte San Primo, GPM della gara con i 1680 metri della sua vetta, al giro di boa del dodicesimo chilometro. In discesa si sono bn presto succeduti allunghi e tentativi di fuga ed a mettere a segno la mossa vincente è stato appunto El Mazoury.

Quando poi il terreno è tornato pianeggiante, nell’attraversamento dei Giardini di Villa Melzi, il toprunner azzurro ha prodotto lo strappo finale, fiaccando la resistenza degli inseguitori e raggiungendo in solitudine il traguardo di Lungolago Europa, sede di partenza ed arrivo della gara. Due ore, 33 minuti e 13 secondi il tempo finale del vincitore, che risiede a Brivio (in Brianza), è finanziere di stanza a Erba e corre per l’Atletica Casone Noceto. Con un ritardo di un minuto e 4 secondi da El Mazoury ha tagliato il traguardo il keniano Dennis Bosire Kiyaka (Team Autocogliati), seguito dal lecchese di Galbiate Andrea Rota (Team Salomon) a tre minuti e 43 secondi. Ai piedi del podio il ruandese Jean-Baptiste Simukeka e Luca Arrigoni che - anche grazie a questo risultato - aggiunge alla propria straordinaria stagione ed al proprio palmarès la Coppa Italia di Skyrunning Fisky. Chiude la top five Luca Carrara mentre a completare la top ten sono Stefano Boghi, Dario Rigonelli, Stefano Villa e Ivan De Lorenzi.

Al femminile la Bellagio Skyrace ha visto il dominio assoluto dell’ingegnere di Torino Camilla Magliano che - proprio come El Mazoury - era al suo esordio sui sentieri che collegano la punta del promontorio di Bellagio al punto culminante del Triagolo Lariano (il Monte San Primo, appunto), teatro della prova che illustriamo con le immagini di Davide Ferrari. Dopo una lunga serie di vittorie e di record ottenuti in questa stagione di rientro da un lungo stop per infortunio) Camilla ha impresso il proprio sigillo anche a Bellagio, concludendo la prova nel finish time di due ore, 57 minuti e 49 secondi.

La runner del Team Salomon - unica donna a restare sotto il muro delle tre ore - si è inoltre classificata quattordicesima nella graduatoria assoluta.(Podistica Valle Varaita), staccata di undici minuti e 24 secondi.(Team Autocogliati) a dodici minuti e 15 secondi dalla vincitrice. Daniela Rota e Lucia Moraschinelli chiudono in quest’ordine la top five.(che si aggiudica la Coppa Italia di Skyrunning FISky), seguita da Patrizia Pensa, Sabrina Amato, Raffaella Rossi e Chiara Fulcheri a completare la top ten femminile.

Per quanto riguarda la Half Skyrace, andata in scena lungo un tracciato di quattordici chilometri e mezzo (950 metri D+) che… faceva a meno del San Primo (dietrofront dopo avere “doppiato” il belvedere di Monte Nuvolone), ad avere la meglio è stato tra gli uomini Marco Rusconi (atleta in forza all’Osa Valmadrera) che ha messo in fila Gianluca Bianchi (100% Anima Trail) e Matteo Riva (Polisportiva Pagnona). Monica Vagni dell’Atletica Paratico ha invece vinto la prova femminile davanti a Barbara Sangalli (As Premana) ed a Lucia Colciago (Osa Valmadrera).