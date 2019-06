adidas: "Run for the oceans" a Milano il 14 giugno

07/06/2019

adidas sfrutta il potere dello sport per accendere i riflettori sui rischi provocati dall’inquinamento da rifiuti plastici degli oceani.Per ogni km corso nella settimana che inizierà l’8 giugno, adidas donerà 1 dollaro a Parley for the Oceans per la tutela degli oceani. Il 14 giugno a Milano un grande evento organizzato da adidas dove tutte le persone possono contribuire attraverso la corsa a combattere l’inquinamento della plastica negli oceani.



Per iscriversi: http://a.did.as/6006EWp8G



Nel 2018 adidas ha creato un movimento globale attraverso la campagna Run For The Oceans raccogliendo 1 milione di dollari da donare all’organizzazione Parley for the Oceans. Nel 2019 adidas punta ad aumentare la portata del cambiamento per raggiungere l’obiettivo di 1 milione e mezzo di dollari: per ciascun chilometro di corsa effettuato fra l’8 e il 16 giugno e misurato attraverso l’app Runtastic, adidas contribuirà con 1 dollaro ai programmi di educational contro l’inquinamento marino da rifiuti plastici.



Con l’obiettivo di sfruttare il potere dello sport per accendere i riflettori sui rischi provocati dall’inquinamento degli oceani, adidas organizza il 14 giugno una run-evento a Milano dove le persone potranno dare il loro contributo insieme a sportivi e personaggi tra cui Ivan Zaytsev, Paola Turani, Elena D’amario e molti altri, che correranno lungo un percorso di 1 km all’interno del contesto di CityLife.



#RunForTheOceans e #adidasParley