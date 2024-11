A luci accese nel Parco di Monza: Trail Witch Project, la notte di Hallowen accende passione

Siamo letteralmente in metà di mille (sold out a quota cinquecento raggiunta tre o quattro giorni prima del via), ma per la maggior parte di noi il contesto è quello goliardico. Per molti ma non per tutti: io e forse un centinaio di altri la prendiamo molto seriamente (come ogni volta che le spille del pettorale “pungono” l’orgoglio) e al segnale di partenza ci lanciamo a capofitto tra le vie del centro di Villasanta, per imboccare già parecchio “ingaggiati” lo stretto pertugio dell’ingresso pedonale del Parco nemmeno cinquecento metri dopo il via. Nonostante non ami particolarmente correre al buio (al di là delle indubbie suggestioni di cui all’inizio), mi sento molto a mio agio: sarà perché il Parco di Monza è uno dei luoghi d’allenamento preferiti (oltre ad avervi corso una ventina di gare, pista dell’Autodromo Nazionale compresa), quindi vado abbastanza “a memoria”.