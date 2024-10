Stregati dalla corsa: Trail Witch Project 2024, Halloween party al Parco di Monza

Halloween sbarca al Parco di Monza per un evento - come si dice in questi casi - da pauraaaaa! È fissato per giovedì 31 ottobre (ricorrenza anglosassone di origine celtica e vigilia della festività di Ognissanti) l’appuntamento con la prima edizione di The Trail Witch Project. La location è quella della grande area verde a nord di Milano che - oltre ad un patrimonio botanico di inestimabile valore - ospita la Villa Reale, l’Autodromo Nazionale, giardini botanici, cascine e mulini: un patrimonio architettonico di grande pregio non sempre adeguatamente protetto e valorizzato. Oltre ad offrire ogni giorno dell’anno a migliaia di runners percorsi certificati dai cinquemila metri alla maratona, aree attrezzate, sentieri nel bosco e (per i più determinati) la possibilità di inventarsi dislivelli affatto banali. L’ultimo giorno di ottobre però l’esperienza-running dentro il Parco (con l’iniziale maiuscola per i più affezionati frequentatori) si arricchirà di nuovi significati… esoterici sì ma senza esagerare: nel senso della giocosità, della condivisione e anche della solidarietà. Affari&Sport, Runnoween e ASD Gruppo Podistico Villasantese (che supervisiona l’intero evento) uniscono le forze per un evento che - se non è la prima volta che Halloween viene associato alla corsa - offre ai suoi fruitori finali un contesto unico nel suo genere. Il tracciato di gara misura… diabolicamente sei chilometri e 660 metri e ha per teatro il settore sud del Parco, quello compreso fra il margine settentrionale della città di Monza, la Villa Reale, l’Autodromo e il centro abitato di Villasanta (cuore pulsante nonché campo base dell’evento), in buona sostanza girando attorno all’area dell’ex Ippodromo del Mirabello.