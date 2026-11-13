Nations League, Olanda straripante: 7-0 alla Grecia e primato nel girone. La Germania vince 3-1 in Serbia
Malen torna al gol e Reijnders ne fa tre: la squadra di Xavi passeggia sugli ellenici e li stacca in classifica. Secondo successo da c.t. per Klopp
È festa grande all’Amsterdam Arena, dove l’Olanda vince 7-0 contro una Grecia finora sorprendente in Nations League e si prende il primo posto nel girone, staccando proprio i rivali di stasera. Per gli Oranje le cose si mettono subito in discesa, dal momento che Summerville la sblocca dopo appena 5’ con un destro ravvicinato. Poi la scena è tutta per Reijnders: l’ex Milan e City ne fa tre in 20 minuti, e al 33’ l’Olanda è avanti già di quattro gol. A chiudere ulteriormente i giochi ci pensa poi Timber, che fa il quinto e il sesto a cavallo tra primo e secondo tempo. Il gol del definitivo 7-0 arriva poi con Malen al 61’: l’attaccante della Roma – già autore di due assist – riceve da Dumfries e col destro batte Tzolakis.
Ritrova la vittoria anche la Germania, che sul campo della Serbia passa subito avanti grazie a un autogol di Babic. La nazionale di Klopp raddoppia immediatamente con Wirtz, che al 14’ è il più lesto ad arrivare sulla respinta di Milinkovic-Savic, che aveva parato una conclusione di Havertz. A inizio ripresa c’è spazio anche per il 3-0 di Gruda, che con la maglia numero 10 segna un gran gol col mancino da fuori area. Babic si riscatta parzialmente dall’autogol, realizzando la rete dell’1-3 al 56’. Finisce in 9 uomini la partita dei serbi, a causa delle espulsioni ricevute da Dragojevic e Zivkovic. Secondo successo per Klopp: la Germania raggiunge la Grecia nel girone, ma è sotto per gli scontri diretti. Ultimissima a 0 la Serbia.
LE ALTRE PARTITE
Nel gruppo 1 di Lega B la Scozia batte la Macedonia del Nord 2-1 grazie a una doppietta di McGinn; nel mezzo il gol di Rastoder. Finisce invece 0-0 tra Slovenia e Svizzera, con gli elvetici già aritmeticamente promossi in Lega A.
Vince 2-1 la Moldavia contro il Kazakistan – grazie a una doppietta di Popescu – nel match delle 18:00 del Gruppo 3 di Lega C, dove pareggiano invece 2-2 Slovacchia e Isole Faroer (17’ Prekop, 30’ Davidsen, 47’ Samuelsen, 74’ Haraslin).
Nel gruppo 4 della Lega C domina l’Islanda, che in Bulgaria vince 5-0 grazie alla tripletta di Gudjohnsen e alla rete di Oskarsson, oltre all’autogol di Tsenov; vittoria esterna anche per l’Estonia, che sconfigge di misura il Lussemburgo con gol di Paskotsi.
Nelle due partite di Lega D, Andorra batte Gibilterra 2-0 per il gruppo 1, mentre l’Azerbaigian vince 1-0 in Liechtenstein.