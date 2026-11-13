Nations League, Olanda straripante: 7-0 alla Grecia e primato nel girone. La Germania vince 3-1 in Serbia

È festa grande all’Amsterdam Arena, dove l’Olanda vince 7-0 contro una Grecia finora sorprendente in Nations League e si prende il primo posto nel girone, staccando proprio i rivali di stasera. Per gli Oranje le cose si mettono subito in discesa, dal momento che Summerville la sblocca dopo appena 5’ con un destro ravvicinato. Poi la scena è tutta per Reijnders: l’ex Milan e City ne fa tre in 20 minuti, e al 33’ l’Olanda è avanti già di quattro gol. A chiudere ulteriormente i giochi ci pensa poi Timber, che fa il quinto e il sesto a cavallo tra primo e secondo tempo. Il gol del definitivo 7-0 arriva poi con Malen al 61’: l’attaccante della Roma – già autore di due assist – riceve da Dumfries e col destro batte Tzolakis.