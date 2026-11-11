NATIONS LEAGUE

Francia, alla vigilia dell’Italia scoppia il caso Mbappé

La stella del Real non si è allenato e in patria si parla di rapporti poco sereni con il ct Zidane

11 Nov 2026 - 13:04
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Alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Italia a San Siro, in casa Francia la tensione è palpabile. Il binomio tra il nuovo commissario tecnico Zinedine Zidane e il suo capitano Kylian Mbappé, che alla vigilia avrebbe dovuto garantire garanzie e continuità, sta invece attraversando una fase delicata. Una matassa intricata fatta di malumori tattici, frizioni nello spogliatoio e dubbi sulle condizioni fisiche della stella del Real Madrid...

La frattura con Zidane

 Il rapporto tra i due non è ancora sbocciato, la sintonia che Mbappé aveva con Didier Deschamps è un lontano ricordo, nonostante entrambi risiedano a Madrid. Le origini dei primi malumori risalirebbero - secondo quanto scrivono in patria - allo scorso raduno autunnale, quando Zidane annunciò pubblicamente in conferenza stampa di voler impiegare Mbappé a sinistra, accentrando Ousmane Dembélé. Una scelta appresa dal fuoriclasse direttamente in tv e digerita a fatica, nonostante la rete decisiva siglata in Turchia (0-1) prima del guaio al ginocchio che lo riaccompagnò a Madrid in anticipo.

Nel ritiro francese, la comunicazione tra i due si è ridotta al minimo, complice anche una forma influenzale che ha costretto l'attaccante a rimanere isolato nella sua stanza a Clairefontaine. Consapevole di non potersi permettere spaccature con l'uomo simbolo della sua nazionale — marcatore più prolifico della storia dei Bleus con 67 reti — Zidane ha provato a disinnescare il caso annunciando che Mbappé tornerà a giocare nel suo ruolo naturale, agendo da prima punta centrale.

Veleni da Pallone d'Oro

 A complicare il clima nello spogliatoio francese sono intervenute anche le frizioni interne al gruppo legate alla corsa al Pallone d'Oro 2025. L'aggressiva campagna di autopromozione condotta dall'attaccante avrebbe infatti finito per incrinare storici equilibri e particolarmente tesi sarebbero i rapporti con Dembélé, che Mbappé aveva definito un "puro talento", auto-incoronandosi come "l'eletto"... E non è passata inosservata nemmeno la sua assenza in tribuna allo Stade de France durante la gara di andata contro gli Azzurri (1-1): Mbappé, mentre la squadra giocava, si trovava infatti a Parigi per impegni personali legati alle questioni legali della madre Fayza.

Incognita San Siro

 A questo clima di malumore si aggiunge il giallo legato alla presenza di Mbappé in campo al Meazza. Nell'ultima seduta di allenamento prima della partenza per Milano, l'attaccante non si è aggregato ai compagni, rimanendo a riposo e affidandosi alle cure dei fisioterapisti. Sebbene da Madrid trapeli che ciò faccia parte di un programma di lavoro personalizzato per gestire i cronici fastidi al ginocchio, l'assenza dal campo a 48 ore dal match ha fatto parecchio rumore in Francia anche perché complici i forfait di Dembélé e Marcus Thuram, le opzioni offensive per Zidane sono ridotte ai minimi termini. Salvo sorprese comunque Mbappé dovrebbe giocare dal 1' contro l'Italia e nel ruolo di centravanti, per provare a sfatare un piccolo tabù: nei suoi 67 gol in nazionale, Mbappé non ha ancora mai segnato una rete contro gli Azzurri.

La formazione

 Mbappé, assente nell’1-1 dell’andata, questa volta sarà al suo posto, al centro del tridente d’attacco, con Olise a destra e Désiré Doué a sinistra. Alle loro spalle dovrebbero giocare Cherki, Da Cunha e il milanista Rabiot. In porta un altro volto conosciuto a San Siro, Mike Maignan. L’Italia di Roberto Mancini, seconda nel girone con 7 punti, può ancora contendere ai francesi il primo posto. Per farcela, vista la qualità della rosa avversaria, gli Azzurri dovranno attaccarsi a tutto, compresa la crisi diplomatica che ha travolto Mbappé.

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