Francia, alla vigilia dell’Italia scoppia il caso Mbappé

A questo clima di malumore si aggiunge il giallo legato alla presenza di Mbappé in campo al Meazza. Nell'ultima seduta di allenamento prima della partenza per Milano, l'attaccante non si è aggregato ai compagni, rimanendo a riposo e affidandosi alle cure dei fisioterapisti. Sebbene da Madrid trapeli che ciò faccia parte di un programma di lavoro personalizzato per gestire i cronici fastidi al ginocchio, l'assenza dal campo a 48 ore dal match ha fatto parecchio rumore in Francia anche perché complici i forfait di Dembélé e Marcus Thuram, le opzioni offensive per Zidane sono ridotte ai minimi termini. Salvo sorprese comunque Mbappé dovrebbe giocare dal 1' contro l'Italia e nel ruolo di centravanti, per provare a sfatare un piccolo tabù: nei suoi 67 gol in nazionale, Mbappé non ha ancora mai segnato una rete contro gli Azzurri.