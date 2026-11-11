Zidane: "Mbappé non sarà con noi, ma nessuna tensione"

La Francia sbarca a Milano, dove giovedì sera affronterà l'Italia in Nations League, con le voci di un caso Mbappé. Il ct Zinedine Zidane, però, spegne le indiscrezioni e parla di un'assenza per infortunio. "Con l'Italia non ci sarà. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Ma nessuna tensione tra di noi", ha detto "Zizou".
"La buona notizia è che vuole restare con noi, voleva giocare anche domani, ma ha un problema muscolare. Ma lo vedo bene, potrebbe esserci per domenica. Purtroppo è così, con tante partite tra nazionale, campionato e Champions. Ma la salute dei calciatori è la priorità", ha aggiunto.
La stella del Real Madrid non è l'unico assente: "È capitato anche con Tchouameni e Thuram, non sono rimasti con noi perché non potevano giocare né domani né domenica. In casi del genere, devono tornare a casa. Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".
Chi giocherà in attacco? "L'obiettivo è schierare la miglior squadra possibile, nonostante questo ci sono giocatori in grado di ben figurare. Ci sono tante assenze, nonostante questo metteremo in campo una squadra competitiva".
Sulla sfida di San Siro: "La difficoltà è sempre legata a chi non può giocare, perché è una cosa che non piace a qualsiasi allenatore. Però fa parte del calcio, e lo dobbiamo accettare. Nella partita di andata abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l'Italia, quando vuole fare una bella partita, la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. L'Italia lo fa benissimo".
E ancora: "L'Italia è una squadra molto buona, hanno cambiato ct, hanno giocatori che giocano in grandi club. Ma la nostra motivazione è la stessa in tutte le partite. Pio Esposito è un giocatore molto bravo, fisico, all'andata non è stato molto semplice affrontarlo. Ma affrontiamo l'Italia e non solo lui".
Sul suo futuro: "Tornare un giorno alla Juve? Perché no, un giorno, se continuo a fare l'allenatore. Non si sa mai". Su Lippi: "Quello che mi ha insegnato Lippi è sempre di guardare avanti. All'inizio ho sofferto un po' alla Juve, ma lui disse che avrei giocato e quindi gli devo tutto. Mi ricordo con Lippi che facevamo 30 minuti solo di tattica, per me è stato un maestro che mi ha fatto apprendere molto sul piano tattico. Poi qui a San Siro abbiamo giocato tante belle partite".