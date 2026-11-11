Zidane: "Mbappé non sarà con noi, ma nessuna tensione"

La stella del Real Madrid non è l'unico assente: "È capitato anche con Tchouameni e Thuram, non sono rimasti con noi perché non potevano giocare né domani né domenica. In casi del genere, devono tornare a casa. Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".