VERSO ITALIA-FRANCIA

Zidane: "Mbappé non sarà con noi, ma nessuna tensione"

Il ct transalpino presenta la sfida con gli Azzurri: "Per l'Italia prima viene una buona difesa e poi l'attaccare"

11 Nov 2026 - 20:46
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La Francia sbarca a Milano, dove giovedì sera affronterà l'Italia in Nations League, con le voci di un caso Mbappé. Il ct Zinedine Zidane, però, spegne le indiscrezioni e parla di un'assenza per infortunio. "Con l'Italia non ci sarà. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Ma nessuna tensione tra di noi", ha detto "Zizou".

"La buona notizia è che vuole restare con noi, voleva giocare anche domani, ma ha un problema muscolare. Ma lo vedo bene, potrebbe esserci per domenica. Purtroppo è così, con tante partite tra nazionale, campionato e Champions. Ma la salute dei calciatori è la priorità", ha aggiunto.

La stella del Real Madrid non è l'unico assente: "È capitato anche con Tchouameni e Thuram, non sono rimasti con noi perché non potevano giocare né domani né domenica. In casi del genere, devono tornare a casa. Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia".

Chi giocherà in attacco? "L'obiettivo è schierare la miglior squadra possibile, nonostante questo ci sono giocatori in grado di ben figurare. Ci sono tante assenze, nonostante questo metteremo in campo una squadra competitiva".

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Sulla sfida di San Siro: "La difficoltà è sempre legata a chi non può giocare, perché è una cosa che non piace a qualsiasi allenatore. Però fa parte del calcio, e lo dobbiamo accettare. Nella partita di andata abbiamo avuto una serata complicata, perché sappiamo che l'Italia, quando vuole fare una bella partita, la fa, soprattutto difensivamente. Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. L'Italia lo fa benissimo".

E ancora: "L'Italia è una squadra molto buona, hanno cambiato ct, hanno giocatori che giocano in grandi club. Ma la nostra motivazione è la stessa in tutte le partite. Pio Esposito è un giocatore molto bravo, fisico, all'andata non è stato molto semplice affrontarlo. Ma affrontiamo l'Italia e non solo lui".

Sul suo futuro: "Tornare un giorno alla Juve? Perché no, un giorno, se continuo a fare l'allenatore. Non si sa mai". Su Lippi: "Quello che mi ha insegnato Lippi è sempre di guardare avanti. All'inizio ho sofferto un po' alla Juve, ma lui disse che avrei giocato e quindi gli devo tutto. Mi ricordo con Lippi che facevamo 30 minuti solo di tattica, per me è stato un maestro che mi ha fatto apprendere molto sul piano tattico. Poi qui a San Siro abbiamo giocato tante belle partite".

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