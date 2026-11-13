Masters Wta: già eliminata, Muchova rinuncia all'ultima partita

La ceca Karolina Muchova, numero 7 della classifica campionessa, ha annullato la sua ultima partita al Masters Wta a Indian Wells per un problema gastrointestinale. "Purtroppo, devo ritirarmi dalla partita di oggi a causa di problemi gastrointestinali. Non è così che volevo concludere la mia stagione, ma ho molte ragioni per essere orgogliosa e già aspetto con ansia l'anno prossimo", ha detto Muchova. Dopo due sconfitte in altrettante partite al Masters Wra, la ceca era già stata eliminata dal torneo che ogni fine anno riunisce le otto migliori giocatrici della stagione. Venerdì sarà sostituita dalla russa Diana Shnaider, undicesima del mondo, che affronterà la connazionale Mirra Andreeva (terza), già qualificata per le semifinali grazie alle sue vittorie contro Elina Svitolina (sesta) e Aryna Sabalenka (seconda).