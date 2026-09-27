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Nations league

Norvegia-Portogallo: Nyland sbaglia e Gonçalo Ramos si sblocca

L’attaccante del Milan torna al gol col cucchiaio sull’assist del portiere avversario, poi fa doppietta ma il Var annulla

27 Set 2026 - 23:29
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Finalmente Gonçalo Ramos. L’aria della sua nazionale fa bene all’attaccante del Milan, che dopo un inizio di stagione difficile (un solo gol in rossonero oltre un mese fa) si sblocca in Nations League nella super sfida con la Norvegia di Haaland. L’attaccante ex Psg gioca una buona gara e prova a farsi vedere in area poi a inizio ripresa, poco dopo il pari firmato dall’attaccante del Manchester City, segna la rete del 2-1 sfruttando un errore del portiere norvegese Nyland, che di fatto gli serve un assist che Ramos sfrutta con un cucchiaio delizioso che si infila sotto la traversa (proprio nel giorno del 50esimo compleanno di Francesco Totti…)

Poco dopo il centravanti rossonero avrebbe anche la ghiotta occasione di fare doppietta, ma sbaglia incredibilmente a porta spalancata dopo la traversa colpita da Leao. Ancora qualche minuto e arriva l’esultanza per il secondo gol personale, ma dopo una lunga revisione il Var annulla per fuorigioco (anche se resta più di qualche dubbio). Un gol segnato, uno sfiorato e uno annullato è comunque un ottimo bottino per Ramos, che promette di tornare a Milano rigenerato dall’aria del suo Portogallo.

"La cosa più importante è stata la vittoria, giocare fuori casa è sempre difficile, ancor di più contro una selezione come la Norvegia. È stata una grande vittoria - ha detto l'attaccante dopo la partita - Tutti i momenti sono importanti per me, ciò che voglio è dimostrare il mio lavoro e il mio contributo alla squadra quando vengo chiamato in causa. Non solo segnando gol, ma con tutto quello che faccio in campo".

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