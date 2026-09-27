Norvegia-Portogallo: Nyland sbaglia e Gonçalo Ramos si sblocca

"La cosa più importante è stata la vittoria, giocare fuori casa è sempre difficile, ancor di più contro una selezione come la Norvegia. È stata una grande vittoria - ha detto l'attaccante dopo la partita - Tutti i momenti sono importanti per me, ciò che voglio è dimostrare il mio lavoro e il mio contributo alla squadra quando vengo chiamato in causa. Non solo segnando gol, ma con tutto quello che faccio in campo".