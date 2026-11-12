A WEMBLEY Kane, serata di gala: mostra il Pallone d'Oro ed è premiato dal principe Williams e segna il gol vittoria

Serata di gala a Wembley per Harry Kane, prima di Inghilterra-Croazia, partita di Nations League. Il centravanti inglese ha 'presentato' il Pallone d'Oro vinto poche settimane fa, e poi è stato premiato dal Principe William, presidente onorario della Federcalcio inglese, per le 126 presenze in nazionale: un numero record, che gli consente di superare il primatista assoluto dei Tre Leoni, il portiere Peter Shilton, anche lui presente sul campo alla consegna della maglia ricordo. Poi Kane ha segnato su rigore il gol che ha regalato la vittoria per 2-1 alla nazionale dei Tre Leoni.LE PARTITELega A, Gruppo 3 – Repubblica Ceca-Spagna 0-2, Inghilterra-Croazia 2-1Non si ferma la Spagna campione del mondo che, nonostante un po’ di turnover, vince anche a Praga e vola a 15 punti in classifica. Apre le danze al 39’ Alex Baena su calcio di rigore, poi Pubill chiude definitivamente i conti al 96’; Cechia in 10 nel secondo tempo per un rosso a Krejci. Vince anche l’Inghilterra di Thomas Tuchel, che batte 2-1 una Croazia come sempre ricca di giocatori di Serie A. I Tre Leoni vanno avanti con Rogers al 24’, poi Sucic pareggia ai conti al 59’, prima del gol su rigore di Kane al 64’ che consegna la vittoria ai suoi. Spagna e Inghilterra rispettivamente a 15 e 12 punti già ai playoff, Croazia ferma a 3 e Repubblica ceca ancora a 0.Lega C, Gruppo 1 – Albania-Finlandia 2-0, San Marino-Bielorussia 0-2Doppio 2-0, interno ed esterno, nel girone 1 della Lega C. L’Albania vince contro la Finlandia grazie alle reti di Muçi nel primo tempo e di Manaj a inizio ripresa. Vince anche la Bielorussia, che a San Marino va subito avanti di due gol con Gomanov e Kontseyov, e poi amministra il vantaggio. L’Albania sale così a 12 punti in classifica, a +2 sulla Bielorussia. A 7 c’è la Finlandia, mentre San Marino chiude a 0.Lega C, Gruppo 2 – Armenia-Cipro 1-1, Montenegro-Lettonia 0-0Termina 1-1 l’unico match delle 18:00 al di fuori di Turchia-Belgio: Armenia-Cipro. Ad aprire le danze per gli ospiti è Pikis dopo 9 minuti; al 58’ ci pensa Gharibyan a ristabilire la definitiva parità. Succede invece tutto nella ripresa nell’altro match, con il Montenegro che va avanti al 70’ con Krstovic, scatenato nell’ultimo mese, a cui risponde prontamente Melniks. A recupero cominciato, i montenegrini tornano avanti grazie alla rete di Maras. Montenegro già aritmeticamente promosso in Lega B: seguono Cipro a 8 punti, Armenia a 5 e Lettonia, ormai ultima a 1.